Trancazo al huachicol fiscal: detienen a Fernando Farías, sobrino del exsecretario de Marina de AMLO; se escondía en Argentina

Golpe al huachicol El contralmirante contaba con ficha roja de la Interpol. (Especial y Pexels.)

El contralmirante Fernando Farías, presunto líder criminal buscado por la justicia mexicana por el delito de huachicol fiscal, fue detenido en Argentina, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Fernando Farías, junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda, secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, encabezaban una red de contrabando de combustible.

En septiembre de 2025, Manuel Roberto Farías fue detenido junto con otros funcionarios y empresarios.

Las autoridades sostienen que ambos encabezaban una estructura conocida como “Los Primos”, con vínculos dentro de la Marina, aduanas y empresas privadas.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

¿Cómo fue la captura de Fernando ‘N’, que se escondía en Argentina?

La captura de Fernando Farías se logró gracias a mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad.

De acuerdo con el funcionario, la operación fue resultado de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estas dependencias trabajaron en conjunto con organismos internacionales para ubicar y detener al sospechoso fuera del país.La SEMAR participó a través de su Unidad de Inteligencia Naval, mientras que la FGR actuó mediante Interpol México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Por su parte, la SSPC intervino a través del Centro Nacional de Inteligencia, consolidando una operación interinstitucional de alto nivel.

Fernando “N” contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, específicamente relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

Además, tenía una ficha roja de Interpol, lo que permitió activar su búsqueda a nivel internacional.

Las autoridades mexicanas lo identifican como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, una actividad ilícita que ha generado pérdidas económicas y riesgos en materia de seguridad energética en el país.

El detenido fue localizado en Argentina, donde se encontraba prófugo y presuntamente utilizaba documentación falsa para evadir a las autoridades.

Su captura se realizó con fines de extradición, por lo que en los próximos días podría iniciarse el proceso para su traslado a México.

El Gobierno mexicano reconoció la colaboración de las autoridades argentinas, así como el apoyo de UNIPOL en ese país, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo afecta a México?

El huachicol fiscal es una forma de fraude y contrabando de combustibles que no implica necesariamente el robo físico de gasolina, como perforar ductos de Pemex, sino la evasión de impuestos mediante engaños en aduanas y facturación.

En este esquema, gasolinas o diésel se importan ilegalmente a México haciéndolos pasar por otros productos, como lubricantes o aditivos, que pagan menos o ningún impuesto, especialmente el IEPS.

Para lograrlo, se usan documentos falsos, empresas fachada y redes de corrupción en aduanas que permiten introducir y comercializar el combustible como si fuera legal.

Se estima que, al año, el huachicol fiscal deja un boquete de más de 9 mil millones de dólares al país, además de que distorsiona al mercado energético.