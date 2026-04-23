CDMX — El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hizo entrega “simbólica” como marcas famosas a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) y al Trofeo de la Copa del Mundo.

El Palacio Postal (conocida también como la Quinta Casa de Correos) fue escenario de este reconocimiento que le fue entregado a Jürgen Mainka quien como director general de FIFA México será el anfitrión en la inauguración del evento deportivo más grande del mundo.

Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, refrendó el compromiso de México para frenar el daño que representa la piratería a todas las industrias involucradas en el mundial de futbol 2026 en nuestro país.

Distinguen a la FIFA y al Trofeo de la Copa del Mundo como marcas famosas

El futbol es una actividad que mueve a todas las industrias y detrás de ellas hay propiedad intelectual que debe protegerse como una responsabilidad bajo la óptica de la legalidad, señala Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hizo entrega “simbólica” como marcas famosas a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) y al Trofeo de la Copa del Mundo.

El Palacio Postal (conocida también como la Quinta Casa de Correos) fue escenario de este reconocimiento que le fue entregado a Jürgen Mainka quien como director general de FIFA México será el anfitrión en la inauguración del evento deportivo más grande del mundo.

La ceremonia se vistió de colorido con la presencia de las mascotas que animarán al mundial.

Nieto Castillo explicó que el reconocimiento a la FIFA fue confeccionado en una placa de cobre, pero antes hizo la acotación que “una guayaba y látex” dieron origen a la pelota, lo que será patentado por México.

“Se entregaron placas artesanales originarias de Santa Clara del Cobre, Michoacán, a ambas marcas, destacando su relevancia como símbolos globales del deporte y su impacto en diversos sectores económicos, culturales y sociales.

La marca “FIFA ™ ”, titularidad de la Fédération Internationale de Football Association, cuenta con una trayectoria que se remonta a 1930, año en que se celebró el primer Mundial de Futbol en Uruguay. Desde entonces, destacó el funcionario, ha distinguido la organización de eventos deportivos de alcance global, consolidándose como un referente internacional en el ámbito deportivo.

“México ha sido tres veces sede (otros afirman que cuatro es el número correcto) del mundial del futbol. En México, la marca “FIFA ™ ” es reconocida por 99.6% de la población, tanto por aficionadas y aficionados como por no aficionados al futbol, así como por la totalidad de los sectores comerciales vinculados a esta industria, aseguró el titular del IMPI.

Santiago Nieto Castillo consideró que la presencia se ha fortalecido a través de medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales, además de su impacto en ámbitos como el entretenimiento y la cultura.

Agregó que la marca correspondiente al “Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA ™ ” representa uno de los símbolos más icónicos del deporte a nivel mundial. Utilizada desde el Mundial de Alemania 1974, y esta imagen se ha consolidado como el emblema del campeonato más importante del futbol internacional.

Señaló que el trofeo ha alcanzado una amplia difusión global a través de campañas publicitarias, transmisiones deportivas, productos licenciados y giras internacionales, siendo reconocido incluso más allá del ámbito deportivo y con presencia constante en eventos de gran impacto mediático.

“La declaratoria de ‘Marca Famosa’ a la FIFA fortalece la certeza jurídica y reafirma el compromiso de México con la protección de una de las marcas más influyentes del mundo. En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este paso también impulsa una visión clara: hacer de este torneo un Mundial con impacto social, que deje legado en las comunidades y coloque a las personas en el centro del desarrollo”, resaltó Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El evento fue presidido por la directora general del Servicio Postal Mexicano “Correos de México”, Violeta Abreu; la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá 2026, Gabriela Cuevas; el Director General FWC26 México, Jurgen Mainka; y el titular del IMPI, el Dr. Santiago Nieto Castillo; quienes destacaron la importancia de la protección de marcas de alto reconocimiento en el contexto de eventos globales.

Gabriela Cuevas indicó que el Mundial 2026 en nuestro país detonó el interés por rehabilitar casi cuatro mil canchas de futbol.