Quién es Roberto Lazzeri, el economista propuesto por Claudia Sheinbaum para ser embajador en EU

Perfil de Roberto Lazzerri Foto: X/ @NafinOficia

La relación entre México y Estados Unidos está por entrar en una nueva etapa, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que propondrá a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Washington, un nombramiento que no solo responde a la diplomacia tradicional, sino a una estrategia más amplia frente a uno de los socios más importantes del país.

Este posible nombramiento llega enmarcado por tensiones comerciales latentes debido a las políticas del presidente Donald Trump, así como una agenda migratoria compleja que no ha dado tregua a los migrantes latinoamericanos. Asimismo, el próximo embajador a ocupar el lugar de Esteban Moctezuma deberá reforzar la cooperación bilateral en seguridad y economía.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Lejos del perfil político tradicional, Roberto Lazzeri Montaño destaca por su trayectoria técnica y experiencia en temas económicos y financieros, lo que sugiere un cambio de enfoque en la diplomacia mexicana.

Actualemnte, Lazzeri se desempeña como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Antes de ello, trabajó durante mucho tiempo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) junto a Rogelio Ramírez de la O, trayectoria que lo puso bajo la lupa de la mandataria Claudia Sheinbaum, quien señaló que deberá seguir “todo un procedimiento” para antes de ocupar el cargo.

¿Qué estudió Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri es Licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) así como estudios en Dereacho por parte de la Universidad del Valle de México.

Asimismo, se sabe que estuvo cursando estudios en la Universidad de São Paulo (USP). Más tarde, en 2005, inició su carrera en el servicio público en la Secretaría de Finanzas.

En 2009, ocupó el cargo como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras). Luego, en noviembre de 2020 Lazzeri se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como Director General de Deuda Pública y posteriormente como Director General de Captación.

Luego de ambos cargos, fungió como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, mismo que ocupó hasta julio de 2022.

El 18 de agosto de 2025, Lazzeri fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaim director de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cargo que ocpua actaulemnte.

¿Por qué su nombramiento es estratégico?

El contexto explica la decisión ya que México enfrenta en este momento varios escenarios a resolver con el país vecino, tales como:

Revisión próxima del T-MEC

Tensiones comerciales con Estados Unidos

Presión por aranceles en sectores industriales

Reconfiguración de cadenas de suministro (nearshoring)

Además, cerca del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte a la embajada en Washington en una posición crítica.

En este escenario, el perfil de Lazzeri apunta a reforzar la diplomacia económica. El relevo forma parte de un ajuste en la estrategia del gobierno de Sheinbaum, que busca fortalecer su relación con Washington en un momento de alta presión económica.