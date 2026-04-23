Sheinbaum acentuó que la falla principal en el operativo de Chihuahua recae en el Gobierno del estado

México niega "conflicto" con EEUU por pedir explicación sobre operativo antidroga EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó en que la falla que se dio en cuestión del operativo de Chihuahua en el que fallecieron dos funcionarios de México y dos de Estados Unidos, se dio por parte de la colaboración que pidió el Gobierno del Estado de Chihuahua.

Asimismo, añadió que desde un inicio, el Embajador de Estados Unidos debió de haberle avisado a las instancias federales acerca de la situación, “pero la principal falla esta en el gobierno estatal ”.

Por otro lado, como parte de la investigación que se encuentra en proceso, el día de ayer, en redes sociales comenzó a circular una declaración del secretario de seguridad de Chihuahua que remonta a hace aproximadamente un mes, en el que expresa que que le han pedido a Estados Unidos que se lleve a cabo una colaboración.

Ante esto, la mandataria, le pedio al Consejo de Seguridad que se reúna con el objetivo de que le envíen un comunicado a los 31 gobernadores en el que les recuerden cuales son las leyes que existen en torno a las colaboraciones en materia de seguridad con cualquier gobierno, pero en en especial con el Gobierno de Estados Unidos.

De igual manera, reiteró sus condolencias a los agentes de Estados Unidos que fallecieron y recordó que “Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses”.

En cuanto a la plática que Sheinbaum esperaba tener el día de ayer con la Gobernadora del Estado de Chihuahua Maru Campos, la comunicación no fue posible debido a que quien contesto fue su secretario particular. Por esto y para abordar este asunto, Campos se va a reunir hoy con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Con respecto a la posible destitución del Fiscal del Estado de Chihuahua, la presidenta explicó que esa decisión la tiene que tomar la Gobernadora de Chihuahua, al igual que el Senado, “y nosotros estamos revisando, pero tiene que darse la explicación por parte del Gobierno de Chihuahua”.

Igualmente, Sheinbaum desmintió que la Secretaria de Defensa Nacional estaba enterrada del operativo, tras la declaración de Maru Campos en la que afirmaba esto. Y agregó que a su juicio

A continuación, la presidenta comentó que en materia de seguridad México se encuentra colaborando bien con Estados Unidos. “Como siempre hemos dicho, podemos tener nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no haya colaboración”. Por esto, es muy importante que el marco en el que fue establecido la cooperación sea respetada por los gobernadores de los Estados, así como por el Gobierno de Estados Unidos y por parte de todos los servidores públicos del Gobierno Federal.

Por último, se le preguntó a la presidenta si la violación a la soberanía no va a repercutir de alguna manera en la relación diplomática entre ambos países y ella lo negó.

“Nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos, lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento”

“No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra constitución y a nuestras leyes”, agregó Sheinbaum.