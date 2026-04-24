A pesar de tener una investigación anticorrupción en su contra, Sheinbaum respalda a titular de Economía

Sheinbaum respalda a titular de Economía pese a investigación anticorrupción en su contra EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, se mantuvo firme en su apoyo a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien se encuentra en medio de una investigación federal tras revelarse que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, estuvo viviendo entre el 2021 y el 2022, a lo largo de seis meses en la Embajada en el Reino Unido.

Ante esto, la mandataria explicó que Ebrard si va a quedarse al frente de la Secretaría de Economía y además destacó el “excelente trabajo” que ha estado haciendo en diversas áreas.

“Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía, con su equipo, un trabajo incansable en muchas áreas. Conocemos el área de relación con los Estados Unidos”, comentó.

Sheinbaum también puso en valor, el labor de Ebrard en cuanto a las negociaciones de revisión del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá.

El día de ayer, Sheinbaum informó del inicio de una investigación automática después de las solicitudes de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, al secretario de Economía con el fin de saber si se llegó a violar alguna norma durante la estancia de su hijo en el edificio diplomático en Londres.

La presidenta añadió que el titular de Economía atiende a todas las cámaras, y que todos los lunes se reúnen en una mesa del trabajo con el objetivo de ver el desarrollo económico de México.

Por su parte, la semana pasada, el funcionario admitió que su hijo permaneció alrededor de medio año en la sede diplomática mexicana en Londres, cuando Josefa González Blanco fue embajadora. Empero, Marcelo Ebrard, negó que se haya hecho uso indebido de recursos públicos y al mismo tiempo aseguró que su decisión respondió a una preocupación personal a razón de la pandemia por el covid-19.

Con información de EFE.