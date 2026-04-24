Canícula 2026: ¿Cuándo es el período más intenso de calor del año? Está próxima a iniciar la temporada más calurosa del año; conoce qué es la canícula y cuándo empieza (Pixabay)

Está próximo a finalizar abril, dando paso a una de las temporadas más calurosas del año, por lo que aquí te compartimos qué es la canícula y cuándo empieza.

Con el inicio del verano, en México sucede uno de los fenómenos climáticos que más calor genera en el territorio nacional y que dura 40 días; este es conocido como canícula.

¿Qué es la canícula y por qué es el periodo más caluroso del año?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la canícula es un evento climático que sucede durante el verano por un periodo de tiempo, el cual se caracteriza por el aumento de temperatura en diferentes regiones del país.

La canícula se debe a que durante este tiempo existe una disminución o ausencia de lluvia, lo que provoca el incremento en las temperaturas, además del calentamiento del aire.

Por otra parte, este fenómeno recibe el nombre de canícula por la constelación Can Mayor, ya que anteriormente se creía que el calor del sol se juntaba con la estrella Sirius, la cual se posicionaba al lado contrario del astro en verano, produciendo el aumento de la temperatura.

Fecha estimada: ¿Cuándo empieza y cuánto dura la canícula 2026 en México?

Como se mencionó anteriormente, la canícula sucede durante el verano y dura 40 días aproximadamente, sucediendo entre julio y agosto generalmente.

Por lo que, durante esos días el calor en México incrementa considerablemente, además de que el clima en general es seco, alcanzando temperaturas superiores a los 37 grados Celsius.

Los estados más afectados por la canícula

Los estados que suelen ser más afectados por la canícula son: Campeche, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala.

Mientras que los menos afectados son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa.

Por otra parte, la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro no suelen ser perjudicados por la canícula.

Recomendaciones para la época de calor en México durante la canícula 2026

Debido a que la canícula es una de las épocas más calurosas en México, las autoridades recomiendan a los mexicanos que se mantengan hidratados adecuadamente, usen protector solar y se mantengan alejados de la exposición solar.