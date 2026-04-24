“Estamos dedicados de tiempo completo a acabar con la corrupción”: Ruiz Hernández

Entrevista La depuración del sistema de licencias y la capacitación es un tema de seguridad para las personas, para su patrimonio y la infraestructura del país, dijo Luis Ruiz Hernández, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, quien platicó con Crónica acompañado de colaboradores. (Adrián Contreras)

Ciento cuarenta centros privados de capacitación para el manejo de vehículos pesados han sido cancelados durante los últimos dos años por diversas anomalías, de acuerdo con datos de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT.

“Se han identificado irregularidades, por eso se han impuesto sanciones, algunas económicas. Incluso, se han anulado licencias federales: en 2025 fueron 311 por diversas causas”, aseguró en entrevista con Crónica Luis Ruiz Hernández, titular del área.

En un ejercicio periodístico para comprobar corruptelas, este reportero obtuvo una Constancia de Capacitación para conducir camiones de carga, la cual fue emitida por el Centro de Capacitación Profesional del Golfo -con sede en Tampico, Tamaulipas- y avalada por su representante legal: José Antonio Vázquez Alcocer. El documento, de marzo pasado, avalaba un supuesto adiestramiento presencial de 96 horas en “tractocamión quinta rueda internacional”, cuando no se tomó curso alguno ni se acudió al lugar señalado. Con esa Constancia, se logró obtener una licencia tipo B de Autotransporte Federal.

“Efectivamente se revisó tu licencia y sí está en el sistema de la Secretaría”, admitió Ruiz a este periodista. Sin embargo, se concentró en describir las acciones de blindaje al servicio, crucial en la seguridad nacional y en la economía local y regional.

Al encuentro acudieron, además del director, dos de sus colaboradores: Luis Enrique Ramos, encargado de un programa para modernizar y proteger el proceso de expedición de la licencia, y Monserrat González, enfocada a vigilar los centros de capacitación.

Entrevista La depuración del sistema de licencias y la capacitación es un tema de seguridad para las personas, para su patrimonio y la infraestructura del país, dijo Luis Ruiz Hernández, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, quien platicó con Crónica acompañado de colaboradores. (Alberto Roa)

“Cuando detectamos una circunstancia de mayor peso, se hace la cancelación de los centros”, explicó González.

-¿Cuántos se han cancelado?

-En 2024 teníamos un volumen de 400 centros y hoy tenemos 264, se han venido reduciendo por un tema de regulación.

-¿Cuántos centros maneja directamente la Secretaría? -se le preguntó a Ruiz Hernández.

-Ninguno, todos son externos.

-¿Por qué se anuncian miles de millones de pesos, recién se hizo en la mañanera, como incentivo para comprar camiones nuevos, cuando el estado de las unidades representa un porcentaje mínimo de los accidentes y más del 90 por ciento se debe a incompetencia de conductores? -se le cuestionó.

-La seguridad es integral, los accidentes no sólo se deben al conductor, también al vehículo, camino o condiciones climatológicas. Una cosa es que un conductor tenga la licencia federal y otra que una empresa lo contrate. Las empresas también hacen su revisión, exámenes psicométricos y de manejo.

-Pero la mayoría son hombres-camión…

-Las empresas medianas y grandes representan el 80 por ciento del parque vehicular, y los hombres-camión el 20 por ciento, aunque están atomizados y por eso son el 80 por ciento de los permisionarios. Nosotros también hacemos operativos conjuntos con la Guardia Nacional que se denominan 30 Delta, en el que se revisa a los conductores, que vayan en condiciones.

-Los operadores dicen que han disminuido las revisiones en carretera…

-No han bajado, al contrario, estamos automatizando, todos los programas están orientados a mejorar la seguridad de las carreteras, trabajamos con CAPUFE en la instalación de arcos dinámicos que revisan el peso de las unidades, porque es otro factor de inseguridad, y la semana pasada anunciamos con el Repuve un programa de inscripción de unidades de autotransporte federal que no están registradas, y también locales, comenzamos en Zacatecas. La seguridad es primero. La experiencia que nos relató Crónica estos días le puso nombre y apellido a las cosas, vamos directo, pero no nos quedamos ahí, estamos revisando de manera general.

-Son muchos los testimonios de venta de constancias, de simulaciones. Pareciera un cochinero…

-No es un cochinero, ¿Algunos pueden obtener indebidamente licencias? Sí, tú lo hiciste, pero eso tiene consecuencias para quien emitió las constancias. Hay sanciones normadas, y una es la revocación del permiso. Ahora es el reportaje de Crónica, pero también puede ser una queja o un requerimiento judicial. Corresponde armar el expediente, notificar y cancelar autorizaciones, en la parte administrativa, y preventivamente se declara un acto de nulidad de la licencia. Y la otra parte es la legal, haremos del conocimiento del MP, porque pudiera haber repercusiones de otro tipo.

Ruiz Hernández se mostró convencido: la depuración del sistema de licencias y la capacitación, “es un tema de seguridad para las personas, para su patrimonio y la infraestructura del país”.

-¿A quién se debe convencer para que se invierta dinero en temas tan importantes para la seguridad en el transporte? -se le preguntó.

-No se ha dejado de realizar una sola función de la Dirección por falta de presupuesto o insumos, las instalaciones y el personal cumplen para una atención digna.

-¿Cuál es el presupuesto?

-Era de 186 millones de pesos al año, pero ahora tenemos autorizado 142 millones de pesos. La idea es reducirlo más. Cuando llegamos, la Dirección realizaba 78 trámites, pero como se solicitan documentos recurrentes, se simplificó para bajar a 34 trámites. ¿Qué sigue? La parte de la digitalización, la estamos trabajando con la Agencia de Transformación Digital, y eso disminuirá el gasto.

-¿Se contempla que la Secretaría tenga sus propios centros de capacitación?

-Sí, y estamos trabajando con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI´s) para certificar a los centros privados. Vamos más allá: para evitar accidentes como el de Iztapalapa (en el puente de La Concordia) trabajamos ya en conjunto con Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Energía y Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que emitieron una norma que permite el monitoreo en tiempo real de las unidades y así detectar el exceso de velocidad; cuando se excede, se aplican sanciones por seguridad industrial.

-¿Sí está jalando ese programa?

-Claro, generamos una norma de conducción para vehículos de gas e hidrocarburos, y la capacitación se hará sobre la base del cumplimiento de esa norma. Ya con operadores certificados.

-Hay instituciones públicas que pueden ayudar…

-La norma de la que hablo fue desarrollada por CONOCER (órgano de gobierno responsable de certificar competencias laborales). A la par, estamos afinando un programa y un convenio de colaboración con el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, porque ellos llevan la capacitación de pilotos y personal técnico de los aeropuertos, para aplicar ese modelo de capacitación en los conductores del autotransporte. A las empresas con buenas prácticas en mantenimiento, selección de operadores, capacitación y revisión les daremos un identificador de cumplimiento, para tomarlas como ejemplo.

El gremio del Autotransporte, aseguró, no se rendirá…

“Parece que sólo están buscando cómo hacen a un lado todas las medidas que implementamos. Por eso es importante reiterar a los transportistas que no acudan a las páginas donde les prometen sacar su licencia, o con gestores de mala reputación. Si quieren evitar fraudes, que hagan su trámite directamente en la Secretaría y su página oficial. Expedir la licencia cuesta 213 pesos, ¿para qué pagar cantidades exorbitantes y obtenerla de manera irregular?

-La mayoría de los operadores tiene problemas de salud, obesidad, enfermedades, sedentarismo, mala alimentación, drogas…

-Con uno que haga caso, es una vida que se salva.

-¿Y qué hacer con las mordidas solicitadas por los funcionarios?

-No las hemos detectado, al menos en la Dirección.

-¿Metería las manos al fuego por todos los funcionarios?

-No meto las manos al fuego, independientemente de que sean servidores públicos o no, simplemente hay que cumplir la norma.

-¿Se hará una investigación interna tras lo documentado por Crónica?

-No sólo por la vía administrativa, sino por la vía legal y penal. En lo interno, estamos fortaleciendo de manera integral el proceso de expedición de licencias, instamos a las empresas a que realicen capacitación de manera periódica y fomentamos la cultura de la denuncia: si alguien encuentra irregularidades, que denuncie y llegaremos hasta las últimas consecuencias.

-¿Se podrá entonces acabar con la corrupción?

-La Secretaría está dedicada de tiempo completo a eso, tanto en el ámbito de infraestructura como en trámites y cuestiones operativas…

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ANTECEDENTES

El Centro de Capacitación Profesional del Golfo, involucrado en la expedición de constancias de manejo fantasmales (como la usada por el reportero para obtener su licencia de carga), recibió 9 sanciones por irregularidades detectadas en 2024 y 6 en 2025. Este año tenía programadas 24 supervisiones. Sin embargo, según la Dirección de Autotransporte, ya inició el proceso de revocación de su permiso.