¿Qué tan seguro se siente México este 2026? Marina y Fuerza Aérea encabezan la encuesta de confianza ciudadana

ENSU 2026 La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reveló que la percepción de inseguridad en México descendió en el primer trimestre de 2026; Harfuch destacó mayor confianza en las instituciones.

Este viernes 24 de abril se dio a conocer que la percepción de inseguridad en México ha descendido al 61.5% durante el primer trimestre del 2026, un porcentaje ligeramente menor al 61.9% que se registró en el mismo periodo de 2025; hasta ahora, es el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desceso en la percepción de inseguridad del país es consecuencia de una caída del 41 % en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia actual.

La percepción de inseguridad en México desciende este 2026: resultados del INEGI

En la conferencia matutina de este viernes, la presidente Sheinbaum presentó los nuevos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, donde se reveló que la percepción de inseguridad en México alcanzó el nivel más bajo de su administración este primer trimestre del 2026.

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que (la inseguridad) viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la mandataria durante la Mañanera del Pueblo este viernes.

Según los datos expuestos por el Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 41% en los primeros 18 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 49.300 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

Harfuch presume las instituciones de seguridad en México que inspiran mayor confianza en la población

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la encuesta también reveló el crecimiento de confianza en las instituciones de seguridad en México.

La #ENSU del @INEGI_INFORMA confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajo a el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la Presidenta @Claudiashein.

También crece la confianza ciudadana en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 alcanzó su… pic.twitter.com/9DNpQeQUp8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 24, 2026

“Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial”, escribió a través de su cuenta oficial en las redes sociales, reportando el aumento de la confianza ciudadana en el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los resultados de la ENSU, el porcentaje de cada institución de seguridad y protección en México, es el siguiente:

Ejército Mexicano: 85,6 %

85,6 % Fuerza Aérea Mexicana: 87 %

87 % Guardia Nacional: 78 %

78 % Secretaría de Marina: 88 %

No obstante, Harfuch aseguró que “seguirán trabajando”, ya que existió un incremento en la percepción de inseguridad en el occidental estado de Jalisco, donde el 59,9 % de sus habitantes reportaron este sentimiento tras la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, desató en febrero pasado actos violentos por la reacción del cartel.