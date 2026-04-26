Arranca Morena ruta para elegir a nueva dirigencia nacional; cita a su Consejo Nacional 3 de mayo

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, uno de los integrantes del Consejo Nacional de ese partido.

El partido Morena arrancó el proceso para renovar a su dirigencia nacional tras el anuncio de cambios en el gabinete presidencial hace unos días por lo cual se convocó para el 3 de mayo a su Consejo Nacional a fin de elegir a la sucesora o sucesor de Luisa María Alcalde Luján quien dejará el cargo para sumarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Si bien no hay nada seguro, se menciona a la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel como una de las fuertes candidatas a la dirigencia nacional de Morena, derivado de su conocimiento de los programas sociales, punta de lanza del partido oficialista rumbo a los comicios del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Se prevé que Luisa María Alcalde se incorpore a la Consejería jurídica esta misma semana luego de que Esthela Damián, anunciara que dejará el cargo el 30 de abril para buscar la candidatura para la gubernatura de Guerrero.

Con ello sería la actual secretaria general, Carolina Rangel, quien tome las riendas del partido de cara al Consejo Nacional del próximo domingo donde se esperan más cambios en el CEN de Morena adicionales a la salida de Alcalde.

El acto será encabezado por Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, en su calidad de presidente del Consejo Nacional, quien presentará r formalmente las propuestas de relevo.

En el cónclave , se prevé que los consejeros morenistas definan quién asumirá la dirigencia nacional, además de posibles ajustes en otras posiciones estratégicas dentro de la estructura partidista que se sumarán a la mesa de elecciones que preside, Citlalli Hernández rumbo al 2027.

De hecho no se descarta que entre los cambios Citlalli Hernández retome la secretaria general de Morena pues tiene una buena relación con los aliados del PVEM y PT, lo que será clave para recomponer la alianza rumbo a los comicios del 2027 donde hay riesgo de ruptura en varios estado por parte de esos partidos.

Los estatutos de Morena establecen que cualquier interesado en la dirigencia debe separarse de su cargo público previamente.

Los órganos de dirección ejecutiva no pueden estar integrados por funcionarios en activo de los tres niveles de gobierno.

Asimismo el Consejo Nacional tiene la facultad plena para aprobar la sustitución de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y como paso previo a este cónclave, la dirigencia realizó una sesión privada para validar a los nuevos consejeros que tendrán voz y voto en la elección del próximo domingo.