“La violencia no es el camino”, afirma Sheinbaum tras tiroteo que obligó a evacuar a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su respeto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, y afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

El mensaje de Sheinbaum se produjo después de que Trump y la primera dama fueran evacuados del hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), tras escucharse detonaciones de arma fuera del salón de baile.

El Servicio Secreto informó que Trump, Melania Trump y otros altos cargos evacuados se encontraban bien, y que investigaba, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad del hotel.

Trump escribió posteriormente en su red Truth Social que “el tirador ha sido detenido” y que había recomendado que el evento no se suspendiera, aunque precisó que se guiarían “completamente por las autoridades”.

De acuerdo con el relato de un periodista de EFE que asistía a la cena, los disparos ocurrieron fuera del salón donde se desarrollaba la velada.

Tras las detonaciones, los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro y miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala portando rifles de asalto, mientras pedían a los asistentes ponerse a cubierto.

La cena de la WHCA reunía a periodistas, autoridades y miembros del Gobierno estadounidense y era la primera vez que Trump acudía al evento como presidente.