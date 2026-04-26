Más de 307 mil jóvenes se registran en “Mi derecho, mi lugar” 2026

Mario Delgado y jovenes de nivel medio superior

El programa “Mi derecho, mi lugar” registró 307,241 aspirantes en su edición 2026, un aumento del 10% respecto al año anterior, informó la Secretaría de Educación Pública.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, destacó que este modelo de asignación a bachillerato busca eliminar barreras de acceso y garantizar un lugar para todos los egresados de secundaria, especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con las cifras oficiales, el 54% de las personas registradas son mujeres y el 46% hombres, lo que, según autoridades, refleja una mayor confianza en este sistema que prioriza el derecho a la educación sobre los mecanismos tradicionales de selección.

Menos examenes y más acceso

Uno de los cambios clave del programa es la reducción del peso del examen de admisión. Este año, el 40% de los aspirantes eligió opciones de ingreso directo sin prueba, mientras que solo el 15% optó por competir exclusivamente mediante examen.

El modelo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte de la transformación del bachillerato bajo la Nueva Escuela Mexicana, que busca ampliar la cobertura educativa y evitar que jóvenes queden fuera del sistema.

Actualmente, 18 estados del país ya implementan el acceso directo a la educación media superior sin examen, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca.

Resultados y registro extraordinario

Las autoridades informaron que los resultados del proceso de asignación se publicarán el próximo 18 de agosto.

Además, se abrirá un periodo extraordinario de registro del 19 al 26 de agosto, dirigido a quienes no lograron completar su inscripción en la etapa regular.

El programa representa un giro en la forma en que se asignan lugares en el nivel medio superior en México, al priorizar el acceso universal frente a esquemas más competitivos. Sin embargo, el reto no solo será garantizar espacios, sino asegurar la calidad educativa y la permanencia de los estudiantes dentro del sistema.