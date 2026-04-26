Comparece este lunes Ernestina Godoy en Senado; explicará Plan Estratégico de procuración de Justicia 2026--2029

Ernestina Godoy, ftitular de la FGR, al presentar el Plan General de Procuración de Justicia 2026-2029 (Galo Cañas/Cuartoscuro)

En medio de la violencia que se genera en gran parte del territorio nacional, la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentará este lunes ante senadores, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 que plantea el uso intensivo de inteligencia y herramientas tecnológicas en un intento de poner al Estado un paso adelante del crimen organizado a través de la anticipación de sus movimientos y la neutralización de sus operaciones.

Este Plan, reconoce que la FGR llega a 2026 con tensiones operativas, procesales, territoriales de confianza y hasta de recursos.

En ese contexto, busca dejar atrás modelos reactivos y apostar por una actuación preventiva, sustentada en el análisis de datos y la coordinación interinstitucional a fin de combatir la impunidad y fortalecer la persecución penal.

Se espera que Godoy presente y defienda ante la comisión de Justicia del Senado este documento que consta de 106 páginas donde perfila la estrategia para tratar de erradicar la impunidad, terminar con la burocracia opaca así como transformar el combate al crimen mediante un modelo basado en inteligencia, priorización de delitos y resultados medibles.

Una vez, aprobado por la comisión de Justicia, se espera que se presente y apruebe por parte del pleno del Senado durante la sesión del martes.

El documento parte de una premisa central: sin investigaciones sólidas y sin justicia efectiva, los avances en seguridad pública no se sostienen.

SIN RECURSOS

Además se reconoce un problema estructural: la FGR está saturada por la tramitación masiva de casos, mientras los delitos de mayor impacto, como delincuencia organizada, desapariciones o extorsión, requieren investigaciones complejas que compiten por recursos, pues hay carencia de ellos.

De ahí surge el cambio de enfoque: priorizar, segmentar y dirigir recursos hacia los delitos que más afectan a la población, con apoyo de inteligencia criminal y análisis de datos.

Este giro implica también atacar estructuras completas del crimen, no solo casos aislados.

Por ello, plantea un rediseño profundo de la institución para pasar de la reacción a la anticipación del delito.

Para ello se fortalecerá la coordinación con las fiscalías locales, las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, a fin de garantizar una procuración de justicia más efectiva y articulada en todo el país.

El documento reconoce avances importantes, como la reducción del 40% en homicidios entre 2018 y 2025, pero advierte que el sistema de procuración de justicia enfrenta fallas críticas:

* Solo 7.14% de las carpetas llegan a sentencia

* 94.6% de las condenas se obtienen por procedimiento abreviado

* Alta carga de casos sin detenido (84.4%)

* Percepción de corrupción superior al 50%

* Persistente desconfianza ciudadana

Además, identifica una concentración del crimen en delitos clave: armas, patrimonio, hidrocarburos y narcóticos, que representan más del 60% de la incidencia federal.

El plan se articula en 10 ejes estratégicos que buscan transformar la operación de la Fiscalía:

1. Reestructuración de la FGR

Reingeniería institucional para eliminar burocracia, profesionalizar al personal y garantizar paridad de género.

2. Coordinación interinstitucional

Trabajo conjunto con fiscalías locales, fuerzas de seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno.

3. Fortalecimiento territorial

Mayor presencia en estados y municipios prioritarios, con despliegue estratégico y uso de inteligencia.

4. Nuevo modelo de investigación e inteligencia

Uso de tecnología, análisis criminal y datos como base de las investigaciones.

5. Modernización de la Agencia de Investigación Criminal

Fortalecimiento del aparato operativo e inteligencia federal.

6. Priorización de delitos

Asignación de recursos a los delitos que más afectan a la población, dejando atrás el modelo uniforme.

7. Violencia contra las mujeres

Estrategia nacional con perspectiva de género y fortalecimiento del combate al feminicidio.

8. Extorsión y desapariciones

Acciones específicas para dos de los delitos más sensibles y de mayor impacto social.

9. Víctimas al centro

Atención integral, justicia restaurativa y garantía de derechos humanos.

10. Combate a la corrupción

Cero tolerancia, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.

Uno de los pilares del plan es el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, que busca iIntegrar información criminal en tiempo real, así como convertir productos de inteligencia en pruebas judiciales, desarticular redes criminales desde sus finanzas y anticipar conductas delictivas

El plan cierra con cuatro definiciones clave: Fin de la inercia institucional: Se busca romper con prácticas burocráticas y lentas.

2. La inteligencia como eje de la persecución penal: La tecnología y el análisis serán centrales.

3. Atención a delitos prioritarios: Género, extorsión, desapariciones y reparación del daño.

4. Cero tolerancia a la corrupción: Condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana.

El documento reconoce que la FGR llega a 2026 con tensiones operativas, procesales, territoriales y de confianza.

Por ello, el éxito del plan no se medirá en discursos, sino en resultados concretos:

* Más casos judicializados

* Mayor uso del juicio oral

* Desarticulación de organizaciones criminales

* Reducción de la impunidad

* Recuperación de la confianza ciudadana

El Plan Estratégico 2026-2029 plantea una transformación de fondo: convertir a la Fiscalía en una institución que investigue con inteligencia, priorice con evidencia y responda con resultados, bajo un principio central: la justicia como derecho, no como privilegio.