Termina actividades Senado esta semana; eventual visita de gobernadora de Chihuahua por caso CIA

Se extingue periodo ordinario de sesiones en el Senado.

El Senado cerrará a tambor batiente el periodo de sesiones que termina el próximo 29 de abril pues será escenario de varios temas de alta exposición como la eventual visita de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos este martes, para que explique lo relacionado a la presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad contra el crimen organizado en esa entidad.

Pero también y en medio de la violencia que se genera en gran parte del territorio nacional, acudirá la titular de la FGR, Ernestina Godoy para presentar y defender , el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 donde se reconoce que la FGR llega a 2026 con tensiones operativas, procesales, territoriales de confianza y hasta de recursos.

Otro tema álgido, será la reunión de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, con la Comisión de Hacienda del Senado , para rendir el Informe Anual de Cumplimiento de Mandato. Ello en medio de la espiral inflacionaria y estancamiento económico que se registra en México.

Asimismo y en medio de la polémica por la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional, el Senado también perfila aprobar eventualmente el ingreso de tropas extranjeras a territorio mexicano, para actividades de capacitación.

El tema que más ha centrado la atención es la eventual presencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos para aclarar la presencia de los agentes de la CIA en un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara donde perdieron la vida tras un accidente vehicular de regreso luego de desmantelar un laboratorio drogas sintéticas.

“Como es de tu conocimiento, se aprobó la invitación para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal general del estado, César Jáuregui, asistan a la Cámara de Senadoras y Senadores para una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública”, explicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

No obstante, la gobernadora panista aún no ha confirmado su asistencia al Senado este martes.

Las actividades de esta última semana del periodo ordinario de sesiones que termina el 29 de abril arranca con la presencia de la titular de la FGR, Ernestina Godoy en reunión de trabajo con la Comisión de Justicia para presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Esta Comisión dictaminará el plan estratégico y se prevé su discusión y aprobación en el Pleno del Senado este martes.

El miércoles la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, se reunirá con la Comisión de Hacienda del Senado para rendir el Informe Anual de Cumplimiento de Mandato.