Abren registro para pensiones de adultos mayores y mujeres del 27 de abril al 3 de mayo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura del registro para las pensiones dirigidas a personas adultas mayores y mujeres. Este registro se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo, informó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes.

Este proceso tiene como objetivo incorporar a nuevos beneficiarios a dos de los programas sociales más importantes del país: la Pensión Mujeres Bienestar. Ambos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables mediante la entrega de recursos económicos de manera bimestral.

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas deberán acudir a los módulos del Bienestar en las fechas establecidas, donde el registro se realizará de manera presencial. La atención será organizada con base en la letra inicial del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más, quienes reciben actualmente un apoyo de 6 mil 400 pesos cada dos meses. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en mujeres de 60 y 64 años, quienes obtienen un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

Uno de los aspectos destacados de este programa es que las mujeres que cumplen 65 años pasan automáticamente a formar parte de la pensión para adultos mayores, sin necesidad de realizar un nuevo trámite, lo que garantiza la continuidad del apoyo económico.

Para poder registrarse, las personas deberán presentar documentos básicos como identificación oficial vigente, CURP actualizada, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. Este proceso busca asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos y facilitar su incorporación al programa.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para no dejarse engañar por intermediarios o supuestos gestores, ya que el trámite es completamente gratuito y se realiza únicamente en módulos oficiales del Bienestar.

Asimismo, se recomienda a los interesados consultar previamente la ubicación de los módulos y acudir en la fecha correspondiente para evitar contratiempos. También se informó que, en caso de que la persona no pueda asistir por motivos de salud, es posible solicitar apoyo para realizar el trámite mediante un auxiliar.

Con esta nueva jornada de registro, el Gobierno federal busca ampliar la cobertura de los programas sociales y garantizar el acceso a un ingreso básico para millones de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores y mujeres.

Ariadna Montiel reiteró que estos apoyos forman parte de una política social enfocada en reducir la desigualdad y reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido al desarrollo del país, por lo que invitó a la población a aprovechar este periodo de inscripción.