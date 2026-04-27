Nueve mil corredores participan en la “Carrera por la Paz” de Fundación UNAM en Ciudad Universitaria

Carrera por la Paz UNAM 2026

Con una asistencia récord de nueve mil participantes, la “Carrera por la Paz” de Fundación UNAM celebró su edición número 33 en el Estadio Olímpico Universitario y los circuitos de Ciudad Universitaria, en una jornada que combinó deporte, convivencia y promoción de valores comunitarios.

La pista de tartán y las gradas del estadio contaron con la presencia de estudiantes, exalumnos, académicos, trabajadores y público en general, quienes estuvieron acompañados por familiares y amigos. El ambiente fue impulsado por el equipo de porras y animación de la UNAM, así como los emblemáticos personajes del deporte universitario Goya y Goyo.

El evento se realizó con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 2026, en las cuales unieron esfuerzos la Fundación UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), así como la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte.

La ceremonia fue encabezada por residido por Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria y Dionisio Meade y García de León, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM; les acompañaron Daniel Aceves Villagrán, director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte; Alejandro Fernández Varela Jiménez, titular de la DGDU; y Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de Fundación UNAM.

“Es una carrera por la paz y esto nos acerca mucho a la propuesta del rector en su plan de desarrollo institucional. Queremos cimentar valores en la comunidad universitaria, es grato ver a alumnos, exalumnos, profesores y sus familias, participando con entusiasmo”, expresó Dionisio Meade.

“Este año se rompió un récord, con nueve mil participantes. Esta carrera atlética es una oportunidad importante para que todos los que estén vinculados con la Universidad Nacional convivan juntos. Además de fortalecer la cultura de paz e incentivar la práctica de deporte, también es posible recaudar fondos para los universitarios a través de los programas de Fundación UNAM. El deporte une y genera una competencia sana, eso genera vínculos y es una herramienta para lograr cohesión social”, subrayó Fernando Macedo.

La competencia incluyó distancias de 10, 5 y 3 kilómetros. En la prueba de 10 kilómetros, Yanet Piña Camacho y David Sánchez Ramírez obtuvieron el primer lugar en las ramas femenil y varonil, respectivamente. En los 5 kilómetros, los ganadores fueron Mónica Baeza Gómez y Sebastián González Brambila, mientras que en los 3 kilómetros triunfaron Dulce Alvarado Villafañe y Jorge Ortega Morales.

Al concluir la jornada, la institución llevó a cabo premiaciones de concursos de oratoria, fotografía, narrativa ética, rap, reseña literaria, ensayo y video para redes sociales también vinculados al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Asimismo, realizaron el sorteo de una motocicleta donada por la marca Raisel, que tuvo como ganador a Ángel Eduardo Rodríguez, con el boleto número 4 mil 002.

La Crónica de Hoy 2026