Prospera propuesta de la AMB, se eliminará el cobró de comisión bancaria en pago de combustibles

Eliminan comisiones bancarias en pago de combustibles La propuesta de la AMB de eliminar el cobró de comisión bancaria en pago de gasolinas o diesel, prosperó. En la conferencia mañanera se anunció que la medida tendrá una vigencia de seis meses a partir del 1º de mayo (Camila Ayala Benabib)

A partir del próximo 1º de mayo entrará en vigor una medida propuesta por la Asociación de Bancos de México (AMB), en el marco de la 89 Convención Bancaria: eliminar el cobro de comisiones en pagos con tarjetas para la compra de gasolineras.

En el encuentro que tuvo lugar en el destino turístico de Cancún, Quintana Roo, en marzo pasado, el presidente de la ABM, Emilio Romano destacó que dicha propuesta tenía como objetivo fundamental, incentivar el uso de medios electrónicos para hacer el pago en la compra de gasolina o diesel, al ser este uno de los sectores con mayor uso de efectivo en el país.

La medida además de agilizar la forma de pago, también contribuiría a reducir los costos en combustibles, al eliminar el cobro de comisiones al pagar con tarjetas bancarias.

La propuesta de los banqueros tuvo eco y este lunes se anunció en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la medida comenzará a aplicar a partir del próximo 1º de mayo, y tendrá una vigencia de seis meses, lo que incluso tendrá un impacto positivo en la economía familiar, señaló la mandataria Federal, porque al no aumentar los precios de las gasolinas y el diesel, no se incrementar los precios de miles de productos que llegan a las mesas de las familias mexicanas.

Con ello, al eliminar el cobro de comisión que los bancos realizaban sobre el pago de combustibles por medio de transacciones digitales, los usuarios tendrán un importante ahorro.

Al respecto, es importante tener en cuenta que en la actualidad el cobro de comisiones por el uso de terminales punto de venta (TPV) va de 1% a 4%, con base en datos del Banco de México.

Ante ello, en su momento, Romano Mussali sostuvo que la propuesta –que finalmente llegó a la jefa del Ejecutivo Federal-, se tomó a fin de apoyar las medidas encabezadas por el gobierno federal para reducir el precio del combustible, con lo que “los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios”.

Impulso a la bancarización

El impacto de eliminar el cobro de comisiones a las compra de gasolina, también tiene como objetivo impulsar la bancarización en nuestro país, para quienes estén interesados en aprovechar este beneficio.

En nuestro país, todavía hasta ocho de cada 10 operaciones se realizan en efectivo, lo que limita la generación de historial financiero, reduce el acceso al crédito y mantiene amplios segmentos de la economía fuera del sistema bancario, que es lo que se ha venido impulsando a nivel nacional.

Con los pagos en nómina, muchos de los cuales ya se realizan por medio de tarjetas bancarias de nómina, permite a millones de personas poder realizar compras con su tarjeta de nómina, sin necesidad de tener que andar cargando dinero.

Incluso en las tienditas de la esquina, millones de establecimientos ya cuentan con las conocidas terminales puntos de venta (TPV), para que las personas puedan pagar con diferentes tarjetas bancarias, aunque algunos de ellos cobran una comisión por usar esta forma de pago.

Una de las ventajas que muchos bancos ofrecen al contar con aplicaciones móviles, es que se pueden hacer transferencias bancarias, que pasan el mismo día, y así, la persona que paga se evita el cobro de la comisión que hace la tiendita por el uso de la TPV.