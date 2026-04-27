¿Qué se sabe del Metro 9? Presunto líder del Cártel del Golfo capturado en Tamaulipas

Metro 9 El presunto líder de la célula de "Los Metros" fue capturado, lo que desató horas de violencia en Reynosa, Tamaulipas.

Autoridades federales reportaron este lunes 27 de abril la detención de Alexander Benavides Flores, identificado como “El Metro 9”, presunto integrante y líder de una célula del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de seguridad difundidos por instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detuvieron al “Metro 9″ en Tamaulipas

En un operativo coordinado fuerzas federales de Ejército, Guardia Nacional y agencias de inteligencia, se detuvo a este presunto líder criminal. Utilizaba el nombre falso de Carlos García Hernández y se le decomisaron identificaciones falsas con este pseudónimo así como armas y vehículos.

La detención causó respuesta de integrantes del crimen organizado con narcobloqueos, quema de vehículos, despojos y ataques a algunos locales en la entidad.

¿Qué se sabe del “Metro 9″?

Alexander Benavides Flores es vinculado con la facción conocida como “Los Metros”, una de las principales células del Cártel del Golfo. Este grupo ha operado históricamente en ciudades fronterizas como Reynosa y Matamoros, consideradas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Dentro de esta estructura, los integrantes suelen ser identificados con claves numéricas —como “Metro”— que corresponden a jerarquías internas. De acuerdo con investigaciones sobre el funcionamiento del cártel, estas células han ganado relevancia tras la fragmentación de la organización, convirtiéndose en actores clave en el control de territorios y operaciones ilícitas.

Aunque la información oficial disponible sobre Benavides Flores es limitada, se le señala como un operador relevante dentro de esta facción, con funciones de mando en actividades criminales en la región fronteriza.

Autoridades mexicanas lo identifican como presunto líder regional debido a su papel dentro de “Los Metros”, facción que ha disputado el control del Cártel del Golfo frente a otros grupos internos. Esta fragmentación ha derivado en conflictos armados y aumento de la violencia en el noreste del país.

Entre las principales actividades delictivas asociadas a estas células se encuentran el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas y armas, delitos que han sido documentados por autoridades en detenciones recientes de integrantes del mismo grupo criminal.

La captura de “El Metro 9” se enmarca en un escenario donde el Cártel del Golfo opera de forma fragmentada en diversas células, lo que ha incrementado la disputa interna y la violencia regional. Tras la detención o muerte de antiguos líderes, el control del grupo ha quedado en manos de mandos locales que buscan consolidar poder en plazas estratégicas.

En este contexto, las autoridades federales han intensificado los operativos para debilitar estas estructuras, señalando que la detención de presuntos líderes como Benavides Flores forma parte de una estrategia para reducir la capacidad operativa del crimen organizado en la frontera norte de México.