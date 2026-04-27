Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados: guía para obtenerlo fácil y rápido Conoce cómo descargar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados (Pexels)

Ahora ya no es necesario acudir al IMSS para realizar ciertos trámites, como obtener tu talón de pagos; ahora puedes hacerlo completamente en línea y aquí te decimos cómo.

Como parte de las estrategias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para digitalizar ciertos trámites, ahora los pensionados, jubilados y trabajadores activos afiliados a esta institución pueden consultar información como su salario o comprobantes de pago sin tener que acudir de manera presencial.

¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve en 2026?

El Tarjetón Digital IMSS es una plataforma mediante la cual los pensionados y trabajadores activos de esta institución médica pueden consultar todo tipo de información relacionada con la afiliación.

Entre los beneficios que ofrece el Tarjetón Digital IMSS está que sirve como sustituto de tu talón de pago, ya que puedes:

Descargar y consultar comprobantes de pagos mensuales.

Consultar tu salario, así como descuentos, préstamos y deducciones del mismo.

Verificar y actualizar datos personales como correo electrónico, domicilio y número celular.

Evitar acudir a tu clínica familiar para realizar los trámites antes mencionados.

Requisitos para descargar el tarjetón de jubilados y pensionados

Puedes dar de alta tu Tarjetón Digital IMSS completamente en línea; lo único que necesitas es tener a la mano la siguiente información:

Correo electrónico personal

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Fecha de ingreso al IMSS

Matrícula o número de Seguridad Social

Entidad de procedencia

Guía paso a paso: Cómo registrarte en el portal del Tarjetón Digital del IMSS

Una vez que conozcas la información antes solicitada, podrás dar de alta tu Tarjetón Digital del IMSS únicamente siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página oficial del Tarjetón Digital IMSS

Seleccionar la opción de “Registro de nuevo usuario”

Elegir tu delegación de procedencia y llenar los datos de matrícula, CURP, fecha de ingreso al IMSS y correo personal

Asegurarte de que esté seleccionada la opción “Nuevo Registro”

Crear una contraseña y confirmarla

Dar clic en “Guardar”

Recuerda que, en caso de olvidar tu contraseña, puedes recuperarla desde la misma página, solamente dando clic en el apartado de “recuperación de contraseña”.

Por otro lado, si ya concluiste tu registro de manera exitosa, para poder obtener tu Tarjetón Digital del IMSS solo tienes que ingresar a su página e ingresar tu delegación, usuario y contraseña.