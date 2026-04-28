Sheinbaum confirma respuesta de Estados Unidos por caso de agentes en Chihuahua

La presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos ya respondió a la nota diplomática enviada por México tras la presencia de agentes extranjeros en el estado de Chihuahua.

Durante su declaración, la mandataria explicó que la respuesta incluye información solicitada por el gobierno mexicano, además de un posiconamiento en el que Estados Unidos expresa su disposición a respetar las leyes y la soberanía nacional.

“Sí, están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución de México”, señaló la presidenta.

El caso surgió luego de que se reportara la presencia de dos agentes estadounidenses participando en un operativo dentro de territorio mexicano, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad.

Ante esta situación, el gobierno de México envió una nota diplomática para solicitar explicaciones y reiterar la importancia de respetar la soberanía del país. En este sentido, Sheinbaum subrayó que la postura del gobierno mexicano ha sido clara respecto a la defensa del territorio nacional.

“Lo que estamos diciendo a Estados Unidos es: a México se le respeta, en pocas palabras”, afirmó.

Asimismo, la presidenta indicó que el gobierno estadounidense manifestó en su respuesta que actuará conforme a los acuerdos establecidos entre ambos países, así como al marco legal vigente en México. Esto, dijo, representa un compromiso para evitar situaciones similares en el futuro.

A pesar de la tensión generada por el caso, Sheinbaum aclaró que no se contempla la expulsión de agencias como la CIA del país, y reiteró la importancia de mantener la cooperación en materia de seguridad, siempre dentro del respeto mutuo.

Por otra parte, la mandataria informó que las investigaciones sobre este hecho continuarán, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo alguna irregularidad en la participación de los agentes extranjeros.

Este proceso se mantiene en curso incluso después de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Járegui, quien dejo a su cargo en medio del seguimiento del caso.

El tema ha generado atención tanto anivel nacional como internacional, debido a la relevancia de la colaboración entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, así como por la necesidad de respetar los límites legales de cada país.

Este tipo de situaciones pone a prueba los mecanismos de coordinación bilateral, especialmente en un contexto donde ambos gobiernos buscan mantener una relación basada en el diálogo y la cooperación.

El gobierno federal reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier situación que vulnere la soberanía nacional, al tiempo que mantiene abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos.

Con esta respuesta, el caso continúa en análisis, mientras autoridades mexicanas buscan garantizar que las acciones en territorio nacional se realicen conforme a la ley.