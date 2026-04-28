Sheinbaum enfatizó en que la renuncia del fiscal de Chihuahua no puede detener la investigación con E.U

Sheinbaum pide "aclarar" operativo con agentes de EEUU en México tras renuncia de fiscal EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó que la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, no puede ser la razón por la que se cierre el expediente de la investigación que tiene el objetivo de que se aclare lo que sucedió en el operativo antidroga en la sierra de Guachochi, Chihuahua que concluyó con cuatro personas muertas; dos de nacionalidad mexicana supuestos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El día de ayer, César Jáuregui, presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de Chihuahua, después de la polémica que ocasiono la presunta participación de los agentes estadounidenses en el operativo que tuvo lugar el 19 de abril.

De igual manera, Jáuregui reconoció las omisiones que se presentaron en cuanto a la gestión institucional del caso.

Por su parte, la mandataria añadió que en este momento lo principal es la defensa de la soberanía nacional, del cumplimiento de la ley y de la defensa de la Constitución “por eso es muy importante la aclaración de este caso”, expresó en su conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”.

Por otro lado, Sheinbaum también explicó que el proceso de investigación ya se encuentra en las manos de la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan dar la a información al respecto que recopilen.

Asimismo, la presidenta sostuvo que la investigación en la que trabaje la Fiscalía debe de ser tratada con transparencia sobre los hechos, ya que no se trata de una “situación menor”. En especial por lo que el desarrollo del operativo puede simbolizar para la cooperación bilateral con Estados Unidos

“El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, concluyó.