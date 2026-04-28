¿Qué es Altán Redes y por qué no te pedirá CURP biométrica para registrar tu línea telefónica?

Altán Redes Los Operadores Móviles Virtuales que utilizan la infraestructura de Altán Redes tendrán el beneficio de registrar sus líneas móviles sin necesidad de entregar datos biométricos.

El registro obligatorio de líneas móviles en México avanza con dificultades, pues a casi dos meses del límite de tiempo para el registro, sólo se han constatado 30.2 millones de líneas de aproximadamente 158 millones en el país, es decir, menos de la quinta parte del total nacional, según datos revelados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) este abril.

Los avances han sido menores a lo esperado y reflejan la complejidad operativa del proceso, así como la desconfianza por parte de los usuarios y usuarias hacia la entrega de sus datos personales.

En este contexto, la alternativa de Altán Redes responde directamente a la resistencia de clientes al proceso de vinculación de líneas mediante registros remotos, priorizando la agilidad del proceso desde lugares físicos como un punto de venta y suprimiendo así la entrega de datos biométricos.

Altán Redes: la empresa de telefonía que no solicita CURP biométrica en el registro de líneas

Altán Redes es una empresa mexicana de telecomunicaciones que opera una red mayorista conocida como la Red Compartida, creada tras la reforma del sector en 2013.

Su función principal no es vender servicios directamente al usuario o usuaria final, sino ofrecer infraestructura y conectividad a Operadores Móviles Virtuales (OMV) y otras compañías, con el objetivo de ampliar la cobertura y fomentar la competencia en el mercado.

Esta posición como empresa proveedora de servicios para múltiples operadores, permite a Altán Redes implementar o adaptar los procesos de registro exigidos por la regulación, sobre todo porque por su red celular viaja el tráfico móvil de unas 30 millones de líneas de telefonía e Internet en México.

¿Por qué Altán Redes no solicita datos biométricos y cuál es el resultado?

Ante la reistencia de usuarios y usuarias en México a la vinculación de líneas telefónicas, Altán Redes presentó una una alternativa para simplificar el proceso.

“Se ha aprobado para las vinculaciones presenciales la omisión de la prueba de vida; y para ello, es requisito indispensable contar con puntos de venta y/o atención físicos activos”, confirmó Altán a los operadores móviles virtuales, sus clientes, de acuerdo a la información que una fuente otorgó al medio El Economista.

Sin embargo, esta propuesta a los operadores móviles virtuales tiene por fecha límite el miércoles 29 de abril para ser aceptada o rechazada, según lo informaron fuentes que recibieron la noticia sobre la habilitación de la modalidad, pues en función de ello “se harán los ajustes necesarios en la URL correspondiente”.

Esto significa que los OMV que contrataron con Altán Redes el sistema tecnológico para registrar los números celulares de sus clientes y que acepten la propuesta, tendrán el beneficio de vincular sus líneas telefónicas desde puntos físicos sin tener que obligar a las y los consumidores a entregar sus datos biométricos.