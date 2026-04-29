Sala de Hemodinamia del HGR de Querétaro, una de las más productivas del país

Director del IMSS y goberndor de Querétaro El director general del IMSS y el gobernador de Querétaro, Zoé Robledo y Mauricio Kuri, respectivamente visitaron la sala de hemodinamia del HGR No.2, en la entidad, considerada una de las más productivas del país

El director general del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González recorrieron la sala de Hemodinamia, del Hospital General Regional (HGR) No. 2 “El Marqués”, en donde se realizan cuatro a seis procedimientos al día y que se ha considerado como una de las áreas más productivas a nivel nacional.

Se resaltó que en dicha sala, permite realizar procesos de intervencionismo a pacientes con problemas de corazón y enfermedad vascular en su entidad de origen y evitar traslados al Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México.

También visitaron el Centro de Referencia Estatal para la Atención del niño y la niña con cáncer (ONCOCREAN) a fin de supervisar la calidad en los servicios y trato digno del personal del HGR No. 2 a la derechohabiencia, que de 2022 a la fecha ha atendido a 154 menores y de los cuales 50 están en seguimiento por la remisión de su padecimiento y tras haber tocado “la campana de la victoria”.

Previo a dicho recorrido, Robledo Aburto y el mandatario estatal inauguraron mural “Pulso”, del artista Jorge Tanamachi, obra que se encuentra a la entrada de dicho nosocomio, el cual alude a elementos históricos y culturales de la entidad, así como a símbolos que representan la salud y la enfermedad.

Se resaltó que el referido hospital general, atiende a más de 568 mil personas; realiza 1,357 consultas en un día típico, de las cuales 1,107 son de especialidades, entre las que están Medicina Interna, nefrología, ginecología, trauma y ortopedia, medicina física y rehabilitación, cirugía general, anestesiología, entre otras.

Cuenta con 462 camas totales y equipo relevante como un mastógrafo digital, dos Rayos X, dos salas de endoscopía, un tomógrafo y cinco equipos de ultrasonido; entre sus 2,133 trabajadores están 407 médicas y médicos, así como 729 enfermeras y enfermeros.