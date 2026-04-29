Inmegen promueve la ciencia genómica entre niñas, niños y jóvenes

INMEGEN busca fomentar el gusto por la ciencia "El Show del Dr. Gecko", desarrollado por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), busca despertar el interés por la ciencia entre infancias y juventudes. Se transmite todos los jueves a las 16:00 horas por Canal 22.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) impulsa el interés por la ciencia entre infancias y juventudes mediante materiales educativos de manera sencilla a fin de estimular desde edades tempranas el gusto por la ciencia.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Secretaría de Salud, destacó la intención de incentivar en niñas, niños y adolescentes el interés de manera sencilla, accesible y divertida el conocimiento del ADN y el genoma.

Para ello, se han elaborado diversos instrumentos de difusión como: la serie animada “El Show del Dr. Gecko”, las cápsulas Moscaminutos y el libro electrónico Los 12 retos para científicas picudas.

A través de El Show del Dr. Gecko, niñas, niños y adolescentes se embarcan en un viaje por el microcosmos de la vida. Acompañado por la doctora A.D. Nina, la maestra Leo, Epigenio, Evelina y Everardo, el Dr. Gecko explica de manera clara y entretenida conceptos clave como las células, el genoma y el ADN.

La serie —la primera animación televisiva sobre medicina genómica en Latinoamérica— muestra cómo cada persona posee un genoma único, cómo la genómica puede contribuir a prevenir enfermedades y cómo el ADN puede “leerse” para comprender mejor el funcionamiento del cuerpo.

En los diferentes episodios, se abordan temas interesantes como: genética, nutrición, interacción entre genes y ambiente, microbiota, adolescencia y epigenética.

La dependencia enfatizó que los contenidos han sido seleccionados con base en las principales líneas de investigación del instituto, preguntas frecuentes en medios y redes sociales, así como en los planes de estudio de nivel básico.

La serie tiene su origen en una colección de cómics publicada en 2014 por el Inmegen, diseñada por el ilustrador mexicano Marcos Almada Rivero, quien también escribe, dirige y da voz al personaje del Dr. Gecko en la versión animada.

Como complemento, se desarrollaron las cápsulas Moscaminutos, protagonizadas por Epigenio Le Mosque, una mosca animada que explica de forma breve y dinámica conceptos de biología molecular y medicina.

Asimismo, el libro electrónico “Los 12 retos para científicas picudas”, invita especialmente a las niñas a desarrollar habilidades fundamentales para la ciencia, como la curiosidad, la perseverancia y la resolución de problemas mediante el método científico.

Este material, elaborado por especialistas del Inmegen, propone desafíos prácticos que fomentan el pensamiento crítico y el gusto por la investigación.

Los contenidos están disponibles de manera gratuita en la página del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen); en su canal de YouTube Inmegen Medios, donde pueden consultarse las cápsulas de Moscaminutos ( https://bit.ly/4d4qYCg ) y la lista de reproducción de El Show del Dr. Gecko ( https://bit.ly/3OCGMD6 ), y en las redes sociales X: @inmegen, Facebook.com/inmegen e instagram.com/inmegenmx/. También está disponible el libro Los 12 retos para científicas picudas en versión descargable: https://bit.ly/4vNzfBZ , así como en audiolibro: 12 Retos para Científicas Picudas, playlist de Inmegen México en Spotify.

Además, El Show del Dr. Gecko se transmite todos los jueves a las 16:00 horas por Canal 22.