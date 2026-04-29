Fiscalía de NY presenta denuncia formal contra Rocha Moya y 9 funcionarios más de Sinaloa por narcotráfico

Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York

Denuncia en tribunal de NY — La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este miércoles una denuncia formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas del estado, a quienes se les imputan cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

La información presentada por medios estadounidenses destacan que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, informaron sobre el inicio de una acusación formal contra varios personbajes mexicanos que figuran como funcionarios y exfuncionarios el gobierno mexicano.

Entre los nombres de los acusados destacan el Goibernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación criminal de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, hasta 2024 exjefea dela Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan De Dios Gamez Mendivil, alcalde activo de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”, con delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.

A través de un comunicado, el fiscal subraya que “Millán está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes. Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”.

A los imputados se les relaciona con el Cártel de Sinaloa, según la denuncia presentada por la DEA y la fiscalía del sur de Nueva York.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, se lee en el com unicado.

Asimismo, destgaca que “como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, apunta el comunicado.

Rocha Moya enfrentaría una cadena perpetua o 40 años de prisión por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

EMBAJADA DE EU

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un oficio en donde señaló que se mantiene al tanto de la situación.

“Hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, añadió.

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