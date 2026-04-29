Resultados Chispazo Clásico hoy 29 de abril: números ganadores del sorteo 11976 (Gob MX)

Aquí te compartimos los resultados del Chispazo Clásico de hoy miércoles 29 de abril de 2026, y además todo lo que necesitas saber uno de los sorteos más sencillos de jugar dentro de la familia de Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional.

Te invitamos a mantenerte atento, pues en cuanto hayan sido publicados los resultados en los canales oficiales de la Lotería Nacional, aquí los actualizaremos, deseando que tengas suerte y formes parte de los ganadores.

Resultados Chispazo Clásico hoy 29 de abril de 2026: números ganadores del sorteo 11976

Te compartiremos los resultados del Chispazo Clásico de este miércoles 29 de abril de 2026, en cuanto sean publicados en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Mantente pendiente, estaremos actualizando la combinación ganadora del Chispazo Clásico de hoy.

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo Clásico hoy

Los resultados completos y las actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.

También puedes seguir la transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, donde se difunden los resultados de los distintos sorteos en tiempo real.

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, con distintas combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, permitiendo obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional dentro del plazo establecido.