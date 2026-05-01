Gobierno presume avances de la “primavera laboral” en favor de trabajadores

Mañanera del pueblo 1 de Mayo

En el marco del día del trabajo Gobierno federal presentó los avances de la llamada “primavera laboral”, una estrategia que, según autoridades, ha impulsado mejoras en las condiciones de las y los trabajadores en el país.

Durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que en los últimos años se han logrado avances como el incremento histórico del salario mínimo y el fortalecimiento de políticas de igualdad laboral.

El encuentro, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, reunió a autoridades federales y representantes sindicales, quienes coincidieron en que estas medidas buscan mejorar el bienestar de la población trabajadora.

Salud, vivienda y derechos laborales

Entre los puntos señalados, el gobierno subrayó el papel del sector salud, con la intención de consolidar un sistema de cobertura universal, así como la expansión de programas de vivienda y seguridad social.

Estas acciones, afirmaron, forman parte de una política integral orientada a garantizar mejores condiciones de vida y mayor estabilidad para millones de personas.

Mañanera del pueblo 1 de Mayo

Un discurso de transformación laboral

La llamada “primavera laboral” ha sido presentada como un cambio en la política laboral del país, centrado en ampliar derechos y reducir desigualdades.

Sin embargo, el reto, como en otros programas, será mantener estos avances en el tiempo y asegurar que los beneficios lleguen de manera efectiva a toda la población trabajadora.