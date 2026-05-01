Sheinbaum destaca fortaleza ante acusaciones de EU a funcionarios mexicanos

Tras los recientes señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa y otros 8 funcionarios del norte del país por presuntos vínculos con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que permanece “tranquila y fuerte”.

“La presidenta está fuerte, sólida y muy segura por una sola razón: ‘Nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo’”, aseguró la mandataria.

Sobre las acusaciones al mandatario de Sinaloa, así como al alcalde de Culiacán, insistió en que se mantendrá con Estados Unidos una relación de “cooperación y coordinación”, más no de subordinación, por lo que apuntó que será la Fiscalía General de la República la encargada de hacer el análisis de dichos señalamientos.

“Es la autoridad competente, qué fue lo que pasó, qué pruebas hay y sino solicitar las pruebas necesarias así de sencillo: todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, así es la justicia en México”, destacó.

Detalló que la responsabilidad de un funcionario público, o de cualquier mexicano o mexicana, debe demostrarse dentro del marco jurídico del país. Además negó que se encuentre “entre la espada y la pared”, como lo señalan los partidos de la oposición, en el caso de Rocha Moya.