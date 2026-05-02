Vinculan a proceso a Jorge Armando “N” por abuso sexual agravado; seguirá en prisión de Cuautla

Jorge Armando “N” De acuerdo con la Fiscalía Regional Oriente, el imputado seguirá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla

Jorge Armando “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, luego de una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, Morelos, donde un juez también determinó que el acusado deberá permanecer en prisión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía Regional Oriente, el imputado seguirá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla como medida cautelar, mientras avanza el proceso en su contra. Además, el juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el pasado 25 de abril, cuando el hombre fue detenido en flagrancia por elementos policiales, luego de que presuntamente agrediera a un adolescente en un terreno ubicado a un costado de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

Durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Sin embargo, en el caso del delito de violación, resolvió que no había pruebas suficientes, por lo que dictó la no vinculación por ese cargo.

La detención se dio en el momento en que el señalado presuntamente cometía la agresión, lo que permitió a las autoridades intervenir de inmediato y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía destacó que el caso continuará en etapa de investigación, en la que se buscará fortalecer las pruebas para sostener la acusación por los delitos que sí fueron admitidos por el juez.

El proceso se llevará bajo el principio de presunción de inocencia, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia.

El caso entra a una nueva fase judicial, mientras el imputado permanece en prisión y las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación.