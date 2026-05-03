Advierte Montiel limpia de corruptos en Morena; se les hará a un lado y no podrán ser candidatos

La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel trazó las líneas de lo que será su dirigencia al frente del partido oficial.

En medio de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel advirtió que los corruptos no tienen cabida en ese partido y advirtió que no se tolerará la corrupción en ningún gobierno morenista.

“Este momento exige claridad hacia adelante, no toleraremos corrupción en ningún gobierno de Morena, es momento de hacer un examen de conciencia y hacer a un lado a quien incurra en esta práctica… en Morena los corruptos no tienen cabida”, advirtió

En su primer discurso como dirigente nacional de Morena, Montiel abordó varios de los temas que han generado polarización, división, molestia, incertidumbre y hasta temor desde la elección de candidaturas rumbo al 2027 hasta la acusación de Estados Unidos por presuntos vínculos con carteles del narcotráfico hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (con licencia) y 9 funcionarios de su gobierno incluidos el senador en activo, Enrique Inzunza.

En un intento de control de daños en este escenario complicado para ese partido, Montiel advirtió a quienes buscan una candidatura rumbo a las elecciones del 2027, sobre todo a una de las 17 gubernaturas en juego el próximo año que no habrá candidatura si hay algún asomo de corrupción comprobada aunque hayan ganado la encuesta.

“Un aviso para quienes buscan una candidatura: deben tener una trayectoria impecable (…) si hay certeza de corrupción aunque hayan ganado la encuesta no será candidato ”, sostuvo entre gritos de ¡ Presidenta, presidenta!

En presencia de gobernadores de Morena, legisladores y dirigentes entre ellos el secretario de organización, o Andrés Manuel López Beltrán , hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, Montiel recalcó que en estos momentos “no hay lugar para titubeos!”.

Por ello llamó a la unidad del partido pero también al pueblo de México a cerrar filas ante lo que llamó una ofensiva permanente contra su movimiento y la intención injerencista de gobiernos extranjeros en alusión a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

No obstante aseguró que ningún gobierno extranjero, medios de comunicación ni comentócratas podrán romper la unidad que tiene Morena con el pueblo.

Alertó que hay una amenaza cada vez más intensa contra la soberanía del país por lo cual es necesario mantener la unidad y le cierre de filas para defensar el proyecto de la cuarta transformación y sobre todo a la patria.

En ese sentido acusó a la oposición y a la “derecha” de estimular e impulsar la intervención de gobiernos extranjeros --en alusión a Estados Unidos—pero advirtió que la llegada de la Cuarta Transformación es irreversible.

“La unidad por la transformación nos hará invencibles”, se ufanó

Montiel arremetió contra la oposición y la acusó de hipócrita.

“Rechazamos la hipocresía con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera. Aquí no hay lugar para titubeos”, insistió