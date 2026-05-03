Con su sexto avión Mexicana de Aviación acelera su expansión desde el AIFA

Embraer E190-E2 Mexicana de Aviación

La aerolínea Mexicana de Aviación continúa avanzando en su proceso de consolidación, esta vez con la incorporación de su sexto avión Embraer E190-E2, el cual arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), fortaleciendo su capacidad operativa y su estrategia de expansión a nivel nacional.

La nueva aeronave forma parte del contrato firmado en 2024 con el fabricante brasileño Embraer, mediante el cual se adquirieron 20 aviones con entregas programadas entre 2025 y 2027. Este plan contempla la integración de modelos E190-E2 y E195-E2, diseñados para cubrir rutas regionales con mayor eficiencia.

El modelo E190-E2, con capacidad para 108 pasajeros, destaca por su tecnología de última generación, que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, además de disminuir el impacto acústico en aeropuertos. Estas características lo posicionan como una pieza clave en la estrategia de modernización de la flota y en los objetivos de sostenibilidad del sector aéreo.

De acuerdo con autoridades de la aerolínea, la llegada de esta aeronave no solo representa un incremento en el número de unidades disponibles, sino un avance en la consolidación operativa de la empresa, al permitir ampliar la cobertura de rutas, mejorar la conectividad entre regiones y responder a la creciente demanda de transporte aéreo.

Como parte de su plan de crecimiento, Mexicana prevé la apertura de nuevas rutas en los próximos meses, incluyendo destinos como Acapulco, Hermosillo, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez y la región del Bajío, con el objetivo de fortalecer la movilidad y dinamizar la actividad económica y turística en distintas zonas del país.

Desde su relanzamiento en diciembre de 2023, la aerolínea ha transitado por un proceso gradual de expansión, iniciando sus operaciones con aeronaves arrendadas, mientras avanzaba en la integración de su flota propia. Con la llegada de nuevos equipos, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado nacional y mejorar la experiencia de los usuarios.

El programa de flota establece la entrega de cinco aeronaves durante 2025, siete en 2026 y ocho más en 2027, lo que permitirá alcanzar la meta de 20 aviones. Con la incorporación del sexto equipo, Mexicana da un paso más hacia ese objetivo, apostando por una operación más eficiente, competitiva y alineada con las necesidades actuales del transporte aéreo.

En este contexto, la aerolínea estatal refuerza su papel como un actor clave en la conectividad del país, con una propuesta centrada en ampliar el acceso al transporte aéreo, impulsar el desarrollo regional y consolidar una infraestructura moderna en torno al AIFA.