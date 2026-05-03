Domina caso Rocha Moya trabajos del Congreso Morenista; piden repetir “equívocos”

La elección de candidaturas fue otro tema que permeó en el Congreso Nacional de Morena

El fantasma de Rubén Rocha Moya es uno de los temas que domina el escenario de la renovación de la dirigencia nacional de Morena en el marco del Consejo Nacional que se realiza este domingo donde se espera que la ex secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel asuma el cargo rumbo a los comicios del 2027.

El escenario luce complicado por esta situación que se registra ante las acusaciones de Estados Unidos a un gobernador en funciones –ahora con licencia—y 9 funcionarios más incluido un senador en activo, por presuntos vínculos con carteles del narcotráfico, en específico el Cartel de Sinaloa.

Entrevistados a su llegada al Consejo Morenista senadores y diputados de Morena descartan que esta situación afecte al partido de cara a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, no obstante admiten que se han cometido “equívocos” y consideran que no habrá impunidad en este caso de Sinalo pero exigen que tampoco la haya en el caso de Chihuahua y la presunta intervención de los agentes de la CIA en operativos de seguridad en esa entidad.

La diputada de Morena, Dolores Padierna aseveró que su partido debe aprender la lección y con la nueva dirigente nacional evitar cometer los errores del pasado para no incurrir en “equívocos” como los que se registraron.

“A veces arrancar tan temprano o tan rápido como lo fue Morena, pues tuvimos equívocos, llamémosle así. Lo importante es haber aprendido la lección, tener un grupo, compañeras, en este caso, de dirección, que reconozcan esa realidad, que subsanen cualquier problema de ese tipo, y nos vamos a una siguiente etapa muy importante, habiendo aprendido la lección, digámoslo así.

“Y yo espero que este congreso dé luces también al respecto, de las compañeras intachables, impecables, que además, pues, son mis compañeras de lucha y de trabajo, pues, todos la las conocemos, son dirigentes de primer nivel y lo harán muy bien”, aseguró.

-¿Rubén Rocha Moya es un equívoco?, se le preguntó.

-Pues, ya está de salida, ya debimos haber hablado de esto al principio de su gobierno y ahorita ya va de salida.

-¿El partido ya no respalda a Rocha Moya?

-El partido respalda a quien tenga que respaldar. Rocha Moya no necesita nuestro respaldo. Él tiene que rendir cuentas, pidió licencia, está rindiendo cuentas, y será la autoridad quien corresponda ese ese interior. Nosotros somos políticos nada más.

-¿Se le debería de expulsar del partido?

-No, yo no soy quien. Por fortuna, él ya pidió licencia, está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. Yo no soy quién para acusar.

NO TODO EL PARTIDO ES NARCO

En tanto que el senador, Gerardo Fernández Noroña buscó deslindar a Morena de la imagen de narcopartido en el que se le ubica por parte de un sector de la población y aseveró que no porque algunos sean responsables de incurrir en vínculos con grupos criminales se culpe a todo el partido.

“Como dicen los abogados suponiendo sin conceder que hubiese algún compañero o compañera que hubiese cometido un ilícito, eso nos hace responsables a todo el movimiento esa conducta, eso nos hace responsable a todos…”, aseveró

Recordó que “el PRI tiene como 10 gobernadores que han ido a la cárcel por vínculos con el narco y nadie le dice al hampón de Alejandro Moreno Cárdenas y a su partido que son narcos o que son corruptos, que se roban el patrimonio, claro que lo han hecho”.

Fernández Noroña confió en que no habrá impunidad en el caso de Rocha Moya ni en ningún otro.