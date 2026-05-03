Sheinbaum inaugura el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo

Inauguración del Puente Vehicular Nichupté

La presidenta Claudia Sheinbaun inauguró este sábado el Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de aguar, el cual reduce un traslado de 2 horas a solo 10 minutos.

“Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad. Donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad. Donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes. Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio. La Cuarta Transformación construye igualdad, construye amor al pueblo y construye amor a la patria. Quiero que juntos digamos lo siguiente: ‘La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados’”, expresó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, indicó que el puente reduce un tiempo de traslado de dos horas a solo 10 minutos en beneficio de los trabajadores de la zona turística y de los visitantes.

Destacó que la obra consta de tres carriles —uno por sentido y uno reversible— y ciclovía bidireccional. Informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán en uno de los extremos del puente, el cual estará terminado en octubre.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a Sheinbaum por esta obra que reduce trayectos, mejora la movilidad y devuelve tiempo de vida para las y los quintanarroenses, lo que se traduce en justicia social porque eleva la calidad de vida de las y los trabajadores que laboran en la zona turística.

El Puente Vehicular Nichupté beneficia a más de un millón 320 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.