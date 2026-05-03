Sin sorpresas: Asume Ariadna Montiel la dirigencia de Morena rumbo al 2027

Ariadna Montiel y Oscar Del Cueto toman protesta en Morena

En medio de la incertidumbre, caras largas y la ausencia del gobernador con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la ex secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel fue electa como la nueva presidenta nacional de Morena con lo que prosiguen los cambios en el partido oficial de cara a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Por unanimidad, los mil 830 congresistas de Morena eligieron a Montiel como relevo de Luisa María Alcalde al frente del partido y Oscar del Cueto García, cercano a Montiel, como secretario de Finanzas de Morena.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue el encargado de tomar la protesta a los nuevos dirigentes de ese partido.

“¡Si protesto!”, afirmó Montiel al asumir funciones como nueva dirigente nacional de Morena.

Al instalar los trabajos del Congres Morenista, Durazo advirtió presiones externas e internas como “campañas de desprestigio” al interior de Morena que buscan debilitar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Recalcó que existen voces, incluso dentro del movimiento, que intentan generar incertidumbre sobre el rumbo político actual, aprovechando la recientes investigaciones y señalamientos contra figuras del partido en el norte del país en especifico en Sinaloa.

Se espera que en unos momento, Montiel ofrezca un discurso de toma de protesta.