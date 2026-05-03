Hospital General del IMSS en Hidalgo inicia primera fase de atención médica

HGZ No. 5 del IMSS en el estado de Hidalgo Hospital General de Zona No. 5 del IMSS en Hidalgo inicia primera fase de atención médica, con diversas especialidades en beneficio de los habitantes del municipio de Tlaxcoapan

La puesta en operación del Hospital General de Zona (HGZ), No. 5, en el estado de Hidalgo, es el inicio de un gran proyecto de un hospital que hacía falta y que ahora estará al servicio de la población derechohabiente de la región, destacó Jorge Luis Zendejas Villanueva, delegado del IMSS en el municipio de Tlaxcoapan.

Al referirse al primer día de operaciones, -el pasado 27 de abril-, señaló que en el área de consulta externa de especialidades se brindaron 48 atenciones, las cuales fueron derivadas por parte del área médica de diferentes hospitales y unidades en la zona Tula-Tepeji.

El doctor Zendejas Villanueva afirmó que, la apertura gradual de los servicios del hospital mejorará la atención médica de los derechohabientes de la zona de Tula-Tepeji, además se sumarán especialistas y personal que está comprometido con su labor del Instituto para con sus asegurados que son su razón de ser.

En la primera fase de atención médica, los servicios médicos que otorga el hospital son: consulta externa de especialidades, medicina interna, nefrología, geriatría, medicina física y de rehabilitación, ginecología, pediatría médica, anestesiología, ultrasonido.

Jenny “N”, la primera paciente en recibir atención médica fue atendida por el médico internista, para valoración previa a una cirugía, señaló: “estoy contenta y satisfecha de que ya tengamos este servicio aquí, el hospital es de primer nivel, agradezco al IMSS, porque ahora ya no tenemos que ir a otras unidades”.

A su vez, María de la Luz, quien acompañó a su esposo al servicio de terapia física, destacó: “siempre nos han tratado muy bien en el IMSS, creo que el hospital está muy bien, esperamos que el servicio siempre sea muy bueno en todas las áreas, además ya todos nos lo merecíamos”, expresó.

Durante el inicio de operación del hospital, el titular del IMSS en Hidalgo, doctor Jorge Luis Zendejas Villanueva, integrantes del cuerpo de gobierno delegacional y personal directivo del nosocomio estuvieron presentes para supervisar los servicios que se otorgan, con calidad y de forma oportuna a la población derechohabiente.