Presidenta Sheinbaum “nunca más se reprimirá al pueblo de México”

Justicia para Atenco La presidenta Claudia Sheinbaum firmó convenio de restitución de tierras -54-5 hectáreas-, habitantes de Atenco y la Montaña, luego, dijo de una cruenta represión hace 20 años

A 20 años de una cruenta represión por parte del gobierno que pretendía construir un aeropuerto en Texcoco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que “nunca más una policía un guardia nacional reprimirá al pueblo de México”.

Ante cientos de ejidatarios y habitantes de San Salvador Atenco, en donde hace dos décadas se pretendió construir un nuevo aeropuerto internacional, fue enfática en un mensaje, en que estableció que: “donde se defendían los privilegios, hoy hay atención a los derechos; donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional.... Vamos a seguir avanzando, profundizando la democracia como la justicia”, enfatizó.

Los mexicanos siempre tendremos l frente en alto

“Los que piensan que agachando la cabeza se sirve de la patria -enfatizó-, están muy equivocados las y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país”, aseveró, al tiempo que, subrayó que durante su administración se seguirá avanzando y profundizando en la democracia y la justicia.

Al encabezar la segunda etapa de restitución de tierras -54.5 hectáreas-, en Atenco y la Montaña, en el Estado de México, evento en el que la mandataria Federal firmó el convenio de Donación de la Segunda Restitución de Tierras al Ejido de Atenco, evento en el que estuvo acompañada de varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por representantes del pueblo de Atenco, de la defensa de la tierra, y comisariados ejidales.

Aquí no hay privilegios, todos coludos o todos rabones

El evento programado para las 11 de la mañana de este domingo, se retrasó poco más de una hora, a consecuencia de un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería, que impidió el paso al vehículo en el que viajaba la presidenta Sheinbaum Pardo y otras donde iba su comitiva.

La jefa del Ejecutivo federal rechazó un trato preferencia por parte de los inconformes –quienes demandaban entrega de agua y de tierras-, para dejar pasar sólo la camioneta pasara de la mandataria Federal, me dijeron: “le hacemos un espacio para que pase su camioneta. Y dije: no, o todos coludos o todos rabones, aquí no hay privilegios”.

La presidenta Sheinbaum Pardo se comprometió con los inconformes a que personalmente acudiría a atenderlos el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales para solucionar la demanda.

Ante las y los beneficiados con el referido plan de restitución de tierras, la Presidenta de México sostuvo que dicho plan no sólo es la devolución de las mismas, sino que hay una declaratoria del área natural protegida, se están regresando 54 hectáreas al ejido de Atenco para parcelas, para el cultivo y otra acción simbólica un reconocimiento “del pueblo de México y a su lucha a todos aquellos que vivieron esta cruenta represión, estamos siempre con ustedes”.

Los conservadores de hoy la derecha de hoy esos que tuvieron el poder y la usaron para reprimir y despojar al pueblo y a la patria de sus recursos naturales están ahora queriendo regresar por sus fueros, porque nunca se cansan, ellos quieren regresar, pero se enfrentan a algo muy importante, la conciencia del pueblo de México, las grandes mayorías que quieren que sigamos avanzando por el rumbo de la cuarta transformación”, estableció.

María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar declaró que este día se recuerda a quienes sufrieron y quienes se opusieron firmemente “al avance aplastante del neoliberalismo que pretendía construir sobre sus tierras con aeropuerto y desarrollo inmobiliarios que les dejaría devastación y miseria” y ahora, la Cuarta Transformación consciente de la necesidad de reparar las consecuencias de dichos actos emprendió un plan coordinado de políticas públicas para Atenco y la montaña y enumeró diversas acciones que se han puesto en marcha en beneficio de los habitantes de aquella zona del estado de México.