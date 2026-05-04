Acusa PRI a Sheinbaum de retrasar extradición de Rocha Moya para impedir caída de AMLO

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, advierte que esa decisión de Sheinbaum deja vulnerable al país frente a Estados Unidos (La Crónica de Hoy)

El PRI en el Senado advirtió que la defensa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a Rubén Rocha Moya, representa en realidad una defensa para evitar la caída y el castigo de Andrés Manuel López Obrador pero advirtió que ello podría derivar en una crisis diplomática.

La Secretaría General del PRI y senadora, Carolina Viggiano, criticó que con base en una interpretación incorrecta del tratado de extradición, con Estados Unidos, el gobierno morenista pretenda mantener impune a un narcogobernador y toda su estructura criminal desde el poder.

Pero fue mas lejos y aseguró que con la defensa a Rocha Moya, la presidenta ha decidido proteger los pactos de López Obrador con el crimen organizado.

“La presidenta no está defendiendo a Rocha Moya, está defendiendo a López Obrador porque él es el que está atrás de todo. Él es el que autorizó hacer los tratos con la mafia, con el narco. O sea, él finalmente en su última contienda dijo pues es mi última oportunidad y se agarró de corruptos, de narcos e hizo todos los pactos de impunidad posibles. Y por eso va a ser muy difícil que este país pueda salir de la situación en la que estamos”, aseveró

VULNERABLES

Sin embargo, advirtió que con esta decisión la presidenta Sheinbaum nos deja a los mexicanos en una situación de vulnerabilidad , porque nuestra relación con Estados Unidos se vuelve cada día más frágil y peligrosa sobre todo de cara a la renegociación del T-MEC que arranca de menara formal este 25 de mayo con Estados Unidos.

“En medio de la renegociación del T-MEC, entonces ella decidió cuidar a López, Obrador y no a México, lo que me parece una gran de irresponsabilidad la que ella ha tomado”, acusó la priista1

México y Estados Unidos acordaron iniciar formalmente la fase de negociación para la revisión del T-MEC la semana del 25 de mayo de 2026. Este proceso es previo a la revisión conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá programada oficialmente para el 1 de julio que busca fortalecer la certidumbre comercial y las cadenas de suministro en la región de Norteamérica.

La legisladora priista afirmó que el actual gobierno estaría favoreciendo la impunidad y minimizando la crisis de seguridad en Sinaloa.

Ante los cuestionamientos de Luisa María Alcalde sobre la urgencia de Estados Unidos de detener a estos políticos, Viggiano cuestionó que al gobierno mexicano no le parezca urgente ante la violencia brutal en Sinaloa.

“Qué más urgencia hay que todos los días hay muertes en Sinaloa”, expresó.

La senadora también cuestionó la actuación del sistema judicial mexicano y acusó al oficialismo de haber debilitado la presunción de inocencia.

Además criticó el discurso de soberanía del gobierno al considerar que solo es un pretexto para justificar su protección a delincuentes y atacar a opositores.

En tanto la senadora, Claudia Anaya, fustigó que la presidenta Claudia Sheinbaum se envuelva en la supuesta defensa de la soberanía para proteger a personajes señalados formalmente de tener vínculos con el crimen organizado.

“Me parece muy grave lo que esta haciendo la presidenta, que la presidenta no se envuelva en decir que esta defendiendo la soberanía nacional, para defender a políticos vinculados a la delincuencia. A ver, la soberanía nacional es para defender al pueblo, a la población y el territorio de la Nación, pero no es de ninguna manera para defender a gente que tentativamente cometió un delito internacional”.

Sobre los reacomodos en Morena y el gobierno, la senadora por Zacatecas, aseguró que la banda delictiva se reagrupa, victimiza y se atrinchera en torno a la ilegalidad e impunidad.

También sostuvo que Morena es sin duda la banda de criminales más peligrosa de México.

Condenó también, que del Gobierno se mande a la encargada de los programas sociales para operar ahora las elecciones a favor Morena, demostrando así que su único interés es resolver su crisis electoral, no las crisis y los problemas de los mexicanos.