Sheinbaum crea oficina presidencial para acelerar inversiones mixtas

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el Plan México: Acciones Para Facilitar y Dar Certidumbre a la Inversión (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Aceleran inversiones — En busca de eliminar trámites y agilizar proyectos de inversiones públicas y privadas, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para la autorización inmediata de proyectos de más de 2,000 millones de pesos, desarrollados en los Polos de Bienestar o en sectores estratégicos como del ramo de la electrónica, semiconductores, automotriz, farmacéutico, energía, química, entre otros.

“Hoy respondemos a las solicitudes que el sector productivo nos ha estado haciendo en los últimos meses, disminuir trámites para acelerar las inversiones, mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas, acelerar el acceso a la energía y fortalecer las compras públicas”, añadió Sheinbaum ante empresarios, al presentar el Plan México: Acciones Para Facilitar y Dar Certidumbre a la Inversión mexicano.

Ante un centenar de empresarios que se dieron cita en el Museo de Antropología en Ciudad de México, la Jefa del Ejecutivo Federal firmó el decreto para la autorización inmediata de inversiones, esquema que se encuentra comprendido dentro del Plan México.

Sheinbaum apuntó que los proyectos elegibles en este programa de inversión deberán cumplir con alguna de estas características: desarrollarse en un Polo del Bienestar, cuyo monto de inversión sea de al menos 2,000 millones de pesos, o ejecutarse en sectores estratégicos. Para el resto de las inversiones privadas, todos los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días o se tendrán por autorizados.

Con la apuesta de reforzar la economía nacional, la mandataria Sheinbaum firmó también un decreto para crear la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, misma que entrará en operaciones en los próximos 15 días, donde entre sus objetivos destaca reducir la fiscalización y eficientar los trámites para echar a andar los proyectos productivos que se necesitan en el país.

“El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural. Es desde nuestra perspectiva una visión de largo plazo. Es la certeza de que podemos seguir avanzando sin perder nuestra soberanía, de que podemos competir sin renunciar a nuestros principios y de que el progreso verdadero es aquel que se comparte. Les agradezco profundamente la confianza.

“Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo, vamos a ir mejor, porque cuando México avanza unido por el bienestar de su gente, no hay desafío que lo detenga”, aseguró la mandataria.

En la misma línea, hizo un recuento de los puntos positivos que se han logrado en lo que va de sus administración de la economía como la estabilidad del peso, el crecimiento de más del 17% de las exportaciones mexicanas, la creación de más de 20,000 empleos formales en abril, entre otros.

Al respecto, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, dijo que la presidenta se reunió en las últimas semanas prácticamente con todas las representaciones empresariales para recoger sus planteamientos y entender “qué podemos hacer como país para crecer más rápido, invertir más rápido, expandir nuestras actividades económicas”.

En tanto, José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, señaló que la creación de esta oficina para acelerar los trámites de inversión está alineada con el Plan México y se dará seguimiento a los proyectos en puerta.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que se publicará un acuerdo que busca eficientar la fiscalización de proyectos y promover la inversión. “La autoridad fiscal procurará que, por regla general, se realice una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por persona contribuyente”, indicó.

En el anuncio de esta nueva oficina para acelerar inversiones acompañaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard; el de Hacienda, Édgar Amador Zamora; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, entre otros.

La Crónica de Hoy 2026