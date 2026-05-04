Mario Delgado: la SEP fortalece formación de talentos en bachillerato y superior

Mario Delgado Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación (SEP), enfatizó durante la segunda entrega del Premio de Excelencia Dual 2026, que se fortalece así, la educación media superior y superior. A la convocatoria se registraron 467 participantes, se evaluaron 216 proyectos y reconocieron iniciativas en 13 categorías

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) aseveró que se fortalecen los trabajos enfocados en impulsar estudios, proyectos, innovación y mejores prácticas para la formación de talento en educación media superior y superior, así como su vinculación con los sectores productivos del país.

El funcionario federal enfatizó que el Premio de Excelencia Dual 2026 –que en está en su segunda edición se registraron 467 participantes, evaluaron 216 proyectos y reconocieron iniciativas en 13 categorías-, orientado a la formación de talento, cumple el objetivo de visibilizar iniciativas que fortalecen la vinculación entre el sector educativo y el productivo, con impacto en la comunidad estudiantil y en el desarrollo del país.

Delgado Carrillo destacó las aportaciones de esta iniciativa nacional, que reconoce el compromiso y las mejores prácticas de quienes impulsan la Educación Dual en México, y reafirma la tarea de promover más alianzas que fortalezcan la formación con enfoque práctico, impulsen la competitividad y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Durante la ceremonia del Premio de Excelencia Dual 2026, encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, se reconoció a estudiantes, docentes, instructores y organizaciones que contribuyen al desarrollo de la Educación Dual, destacando su papel en la generación de oportunidades reales de aprendizaje y empleabilidad para la juventud.

Los representantes de instituciones y organismos participantes reconocieron que la Educación Dual se consolida como un instrumento estratégico para el desarrollo económico, responde a las necesidades del sector productivo y fortalecer la formación de talento, al promover una mayor vinculación entre actores clave.

Además, representa un ejemplo de cooperación internacional exitosa, particularmente entre México y Alemania, que ha permitido impulsar la Educación Dual con beneficios concretos para la inversión como para la juventud.

En la ceremonia se incluyeron paneles y espacios de diálogo entre representantes del sector público, académico y empresarial, donde se abordaron temas clave como la formación de talento, la innovación en la vinculación educación–industria, la certificación de competencias y los marcos normativos de la Educación Dual en los niveles medio superior y superior.

Este premio es organizado por actores estratégicos del ecosistema de Educación Dual, como la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA); el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en colaboración con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México y la Alianza para la Educación Dual Profesional.