Cita FGR a entrevista a 50 agentes del operativo antidrogas en Chihuahua

Agentes de la CIA han participado en tres operativos en Chihuahua, reporta Los Angeles Times. ( FGE de Chihuahua)

La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado 50 personas a entrevista que participaron en el operativo para desmantelar un laboratorio donde se fabricaban drogas, llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Esto, luego de confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense pertenecientes a agencias de seguridad que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Asimismo, comunicó la FGR, se ha verificado la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes estadounidenses fallecidos.

De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad.

En dicho operativo participaron agentes de la Policía de Chihuahua, sin embargo, después se confirmó la presencia de tres elementos de seguridad estadounidenses que fallecieron en un accidente automovilístico.