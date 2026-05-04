Llaman a prevenir incendios con el Aviso de Uso de Fuego en zonas agrícolas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un llamado a la población, especialmente a productores del campo, a prevenir incendios forestales mediante el uso responsable del fuego y la presentación del llamado “Aviso de Uso de Fuego”, un requisito fundamental antes de realizar quemas agropecuarias.

De acuerdo con la dependencia federal, este aviso es un trámite que deben realizar las personas que planean utilizar fuego en terrenos agrícolas o forestales, con el objetivo de evitar riesgos y proteger tanto a la población como al medio ambiente. Esta medida forma parte de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-015, la cual regula las prácticas de quema en el país.

El Aviso de Uso de Fuego permite a las autoridades conocer con anticipación cuándo y dónde se realizarán las quemas, lo que facilita la supervisión y reduce la posibilidad de que el fuego se salga de control. Además, ayuda a coordinar acciones preventivas y evitar la movilización innecesaria de cuerpos de emergencia.

Según la Secretaría de Agricultura, este aviso debe presentarse con al menos 15 días de anticipación ante las autoridades municipales o a través de medios electrónicos, como una aplicación digital desarrollada específicamente para este fin. Con ello, se busca simplificar el proceso y acercar esta herramienta a los productores, quienes muchas veces enfrentan dificultades para acudir a oficinas de manera presencial.

El uso del fuego en actividades agrícolas es una práctica común que se emplea para limpiar terrenos, eliminar residuos o preparar la tierra para nuevas siembras. Sin embargo, si no se realiza bajo condiciones controladas, puede convertirse en una de las principales causas de incendios forestales, afectando ecosistemas, fauna y comunidades cercanas.

Por ello, las autoridades han insistido en que el uso del fuego debe hacerse únicamente cuando no existan incendios cercanos, cuando las condiciones climáticas sean favorables y siempre siguiendo medidas de seguridad, como la creación de brechas cortafuego o la supervisión constante durante la quema.

Asimismo, se recomienda informar previamente a vecinos y contar con apoyo suficiente de personas que ayuden a controlar el fuego, además de tener herramientas adecuadas para evitar que las llamas se propaguen fuera del área establecida. En caso de que el fuego se salga de control, es fundamental avisar de inmediato a las autoridades correspondientes.

La Secretaría también destacó que existen alternativas a la quema, como el uso de maquinaria para triturar residuos agrícolas, lo que contribuye a reducir la contaminación y conservar los nutrientes del suelo. No obstante, reconoció que en algunos casos el fuego sigue siendo una herramienta utilizada, por lo que su regulación es clave.

Se realizó un llamado a la población a actuar con responsabilidad y cumplir con la normativa vigente, ya que la prevención de incendios es una tarea compartida. El correcto uso del Aviso de Uso de Fuego no solo ayuda a proteger los recursos naturales, sino también a evitar riesgos para la vida humana y las actividades productivas en el campo.