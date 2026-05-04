Devolución del SAT: ¿Cómo saber el estatus del pago? (Imagen generada con IA)

Tras realizar la Declaración Anual 2026, los contribuyentes se preguntan cuánto tiempo está tardando el SAT en hacer devoluciones. De acuerdo con reportes de ciudadanos que realizaron el trámite fiscal anual del impuesto sobre la renta, algunos han recibido el reembolso de impuestos en menos de una semana; sin embargo, debes tener en cuenta que el depósito de devolución del SAT, en caso de salir con saldo a favor, puede tardar en reflejarse en un periodo de hasta 40 días.

Aquí te compartimos cómo revisar el estatus de devoluciones del SAT este 2026, una herramienta que te permite saber en qué etapa se encuentra el reembolso de impuestos.

Status devoluciones SAT 2026: ¿Cómo saber el estatus del pago de reembolso de impuestos?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) brinda una herramienta este 2026 para que los derechohabientes que esperan el depósito del pago de la devolución de impuestos puedan realizar el seguimiento de devoluciones completamente en línea, tanto para personas físicas como morales.

Respaldado en el Código Fiscal de la Federación, artículo 22, y la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.3.7, el trámite de consulta de devolución sirve para conocer la situación de tu solicitud de devolución de saldo o cantidad a favor, presentada con el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Seguimiento de devoluciones SAT 2026: ¿Cómo consultar el estatus de devolución desde el portal SAT?

Para conocer el estado que guarda tu solicitud de devolución, deberás ingresar con tu e.firma y contraseña al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la sección “Devoluciones y compensaciones”, seguido de “Consulta tu devolución”. Una vez en el sitio, realiza los siguientes pasos:

1. Da clic en el botón “INICIAR”.

2. Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma.

3. Captura los datos solicitados en el formulario electrónico.

4. Consulta y obtén la impresión de la situación que guarda tu solicitud de devolución.

De esta manera, podrás consultar la situación de tu devolución de saldo o cantidad a favor en el SAT.