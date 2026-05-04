Tren Felipe Ángeles supera los 206 mil pasajeros en su primera semana de operación

El Tren Felipe Ángeles, una de las nuevas alternativas de transporte en el Valle de México, registró una alta demanda durante su primera semana de operación al transportar a más de 206 mil pasajeros, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con el reporte oficial, el servicio movilizó a un total de 206 mil 515 usuarios en sus primeros siete días, lo que refleja una rápida aceptación que busca trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de manera más eficiente.

uno de los aeropuertos más importantes del país. Además, destacaron que el tren representa una alternativa de movilidad moderna, segura y accesible para miles de personas.

El recorrido del tren comprende el ramal Lechería-AIFA, con una extensión aproximada de 22.94 kilómetros. A lo largo de esta ruta se construyeron seis estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal ubicada dentro del aeropuerto. Todas las estaciones cuentan con accesibilidad universal, lo que permite su uso por personas con discapacidad.

En cuanto a su operación actualmente el sistema funciona con 10 trenes de 100 metros de longitud, cada uno con capacidad para transportar hasta 719 pasajeros. En conjunto, el servicio tiene la posibilidad de movilizar hasta 80 mil usuarios al día, lo que demuestra su potencial para atender una alta demanda en el futuro.

Asimismo, las autoridades indicaron que, en caso de ser necesario, se podrán acoplar dos trenes para aumentar la capacidad y trasladar hasta mil 400 personas en un solo viaje, especialmente en horarios de mayor afluencia.

El tren también cuenta con tecnología moderna para garantizar la seguridad de los usuarios, como sistemas automatizados de control de velocidad y distancia entre unidades, además de cámaras de vigilancia y equipo de comunicación en estaciones y recorridos.

Otro aspecto relevante es que este medio de transporte fue diseñado pensando en la comodidad de los pasajeros, incluyendo espacios adecuados para equipaje, lo que resulta especialmente útil para quienes se dirigen al aeropuerto.

El inicio de operaciones del Tren Felipe Ángeles se llevó a cabo a finales de abril de 2026, como parte de los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno federal para mejorar la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.

Finalmente, la SICT destacó que los resultados obtenidos en esta primera semana son un indicador positivo del impacto que tendrá este servicio en el sistema de transporte, por lo que se espera que el número de usuarios continúe creciendo conforme más personas conozcan y utilicen esta nueva opción de traslado.