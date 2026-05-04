Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Mazatlán por falla en motor

Helicóptero de la Marina Una aeronave tipo MI-17 de la Semar presentó una falla durante el despegue en la Cuarta Región Naval.

Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia la mañana del lunes 4 de mayo en Mazatlán, Sinaloa, luego de registrar una falla en el motor principal durante su operación en la Cuarta Región Naval.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas, cuando la aeronave tipo MI-17 presentó pérdida de potencia en pleno despegue, lo que obligó a la tripulación a maniobrar para descender de forma controlada en la zona naval.

¿Qué pasó con el helicóptero de la Marina?

De acuerdo con la Secretaría, la falla se detectó durante el despegue, lo que derivó en un aterrizaje de emergencia como medida preventiva.

Sin embargo, versiones de testigos en el embarcadero cercano a la Isla de la Piedra señalan que la aeronave realizaba maniobras para aterrizar cuando perdió estabilidad y terminó impactando cerca del Canal de Navegación, entre embarcaciones.

Algunas personas en el lugar relataron que el helicóptero dio un segundo giro antes de descender y que el impacto se produjo a pocos metros de tocar tierra, con las aspas golpeando el pavimento.

"Cuarta Región Naval":

Porque un helicóptero de la Marina cayó en la explanada de la Cuarta Región Naval en Mazatlán pic.twitter.com/VMoRCDSKje — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 4, 2026

Sin heridos, pero con daños materiales

La Semar informó que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, y que la maniobra permitió salvaguardar a la tripulación.

De manera extraoficial, se reportaron únicamente daños materiales, aunque no se ha detallado si la aeronave impactó directamente contra embarcaciones cercanas.

Tras el incidente, se activaron protocolos de seguridad y personal naval acordonó la zona para evitar el acceso de civiles, apoyados por embarcaciones tipo Defender.

Investigarán causas del incidente

Autoridades indicaron que ya se realizan evaluaciones técnicas y procedimientos con el seguro correspondiente para determinar las causas del fallo.

Hasta ahora no se ha confirmado si se trató de una falla mecánica interna o si hubo algún otro factor que provocara la pérdida de potencia.

Presencia del Gabinete de Seguridad

El incidente ocurre el mismo día en que integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se encuentran en Sinaloa, donde se prevé una conferencia en Culiacán.

La visita se da en un contexto político marcado por cambios recientes en el gobierno estatal, lo que ha incrementado la atención sobre la entidad.

Mientras continúan las investigaciones, la zona permanece bajo resguardo y se espera un reporte más detallado sobre los daños y las condiciones en que ocurrió el aterrizaje de emergencia.