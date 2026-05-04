Joaquín “El Chapo” Guzmán envía carta a la corte y pide ser extraditado a México desde prisión en EU

Joaquín “El Chapo” Guzmán En la carta escrita en inglés cuestiona su proceso y pide un trato justo

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México, en medio de su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

El documento, escrito en inglés en una hoja de libreta, está fechado el 23 de abril y fue recibido por la corte el 1 de mayo, según reportes. En el texto, el exlíder del narcotráfico expresa su intención de regresar a su país y pide apoyo para lograrlo.

¿Qué dice la carta del Chapo enviada a la corte?

En el escrito dirigido al tribunal en Brooklyn, Guzmán Loera solicita que se respete su derecho a volver a México y cuestiona el proceso judicial en su contra.

“Estoy luchando por mi extradición a México”, señala en la carta, donde también menciona que ha enviado otros documentos para pedir un juicio justo y una revisión de su caso.

El narcotraficante asegura que hubo elementos que no se probaron correctamente durante su juicio y considera que su situación actual es injusta. Por ello, insiste en que se revisen las condiciones de su condena.

Reclamos por condiciones en prisión

Esta no es la primera vez que “El Chapo” envía mensajes a autoridades estadounidenses. En comunicaciones previas, ha denunciado las condiciones en las que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Entre sus reclamos, ha señalado limitaciones a su derecho de expresión y condiciones que considera restrictivas durante su encarcelamiento.

El Chapo pide revisión de su condena

En la actual carta, Guzmán también menciona que su apelación busca un nuevo juicio, argumentando que su caso no fue tratado con imparcialidad.

Además, hace referencia a un supuesto acuerdo entre autoridades de ambos países para facilitar su regreso a México, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de ese punto.

Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua tras ser declarado culpable en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con narcotráfico.

Pese a su condena, el caso continúa generando movimientos legales y declaraciones por parte del propio interno, que ahora insiste nuevamente en ser trasladado a México.