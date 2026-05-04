Nacional

La jornada de inmunización se extiende durante todo mayo. Se han aplicado 2 millones 388,493 dosis, alcanzando el 139% de la meta nacional 

Semana Nacional de Vacunación 2026 supera meta programada

Por Cecilia Higuera Albarrán
Semana Nacional de Vacunación La Secretaría de Salud, destacó que en la Semana Nacional de Vacunación se superó la meta establecida, y la jornada se extenderá durante todo el mes de mayo

La Secretaría de Salud informó que, en la Semana Nacional de Vacunación 2026, se han aplicado 2 millones 388,493 dosis, que representó un avance del 139% respecto a la meta programada.

Durante esta jornada, que se realizó del 25 de abril al 2 de mayo, se aplicaron vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo.

Asimismo, se destaca que diversas entidades federativas lograron superar el 100% de sus metas establecidas, como resultado del trabajo coordinado entre los servicios estatales de salud y las instituciones del sector.

La Secretaría de Salud reitera que la vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que invita a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar sus esquemas.

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera conjunta fortalecieron las acciones de vacunación en todo el país.

Tendencias