Semana Nacional de Vacunación 2026 supera meta programada

Semana Nacional de Vacunación La Secretaría de Salud, destacó que en la Semana Nacional de Vacunación se superó la meta establecida, y la jornada se extenderá durante todo el mes de mayo

La Secretaría de Salud informó que, en la Semana Nacional de Vacunación 2026, se han aplicado 2 millones 388,493 dosis, que representó un avance del 139% respecto a la meta programada.

Durante esta jornada, que se realizó del 25 de abril al 2 de mayo, se aplicaron vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo.

Asimismo, se destaca que diversas entidades federativas lograron superar el 100% de sus metas establecidas, como resultado del trabajo coordinado entre los servicios estatales de salud y las instituciones del sector.

La Secretaría de Salud reitera que la vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que invita a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar sus esquemas.

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera conjunta fortalecieron las acciones de vacunación en todo el país.