México, en el reto de hacer valer las instituciones y los acuerdos internacionales por caso Rocha Moya: López Rabadán

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que México está ante el reto de hacer valer las instituciones y los tratados internacionales y demostrar que como país es un socio confiable, esto ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de quien hay una solicitud de detención con fines de extradición.

López Rabadán se refirió al caso del que dijo: "Las recientes declaraciones de autoridades de los Estados Unidos, particularmente del Departamento de Justicia y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en las que se señala a diez personas incluyendo a un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, nunca antes había sucedido en nuestro país. Es un hecho sin precedentes, es una acusación de enorme y preocupante impacto institucional."

La diputada panista indicó que el Estado mexicano está obligado a actuar con absoluta responsabilidad dentro del marco de la legalidad y con plena transparencia para todos los mexicanos y para todo el mundo.

“La certeza jurídica es una obligación constitucional que debe garantizarse en todo momento para dar confianza a la ciudadanía y preservar la solidez de nuestras instituciones. Y quiero decirlo con toda claridad: si frente a estos señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo. La ley debe aplicarse sin excepción, sin privilegios, sin cálculos políticos”, puntualizó.

La legisladora federal admitió que sí hay una relación entre el caso Rocha Moya y estabilidad económica.

“Es una etapa crítica para nuestro país en términos de instituciones y de cómo nos van a reconocer. Primero, cómo nos vamos a reconocer a nosotros mismos, si somos un país con Estado de derecho y con leyes que funcionen y con poderes autónomos, independientes, de leyes.”