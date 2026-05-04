Programa producción para el Bienestar 2026: ¿Cuánto dan y cuáles son los requisitos de registro? Conoce de cuánto es el monto del Programa Producción para el Bienestar 2026 y qué necesitas para registrarte (Programas para el Bienestar)

Si eres productor agropecuario, el Gobierno de México te ofrece un apoyo económico para tus cultivos y aquí te contamos todos los detalles sobre el programa Producción para el Bienestar.

Producción para el Bienestar es un programa que tiene como objetivo mejorar la producción de cultivos y productos de agricultores de pequeña o mediana escala en México.

¿En qué consiste el apoyo de Producción para el Bienestar 2026 y a quién va dirigido?

La ayuda que ofrece el programa Producción para el Bienestar 2026 consiste en un apoyo económico, además de capacitación y acompañamiento técnico-organizativo, para facilitar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables que ayuden a incrementar la producción.

Podrán ser beneficiarios de Producción para el Bienestar quienes cuenten con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal, hasta 5 hectáreas en riego, y apicultores con hasta 100 colmenas.

Montos oficiales 2026: ¿De cuánto es el apoyo del programa Producción para el Bienestar 2026?

El monto oficial del apoyo Producción para el Bienestar 2026 variará según el tipo de producto y el número de hectáreas que se registre, mientras que este se realizará de manera anual.

Por lo que este 2026 los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar estarán recibiendo:

De cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: $7,300

De cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: $8,000

De cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: $10,000

De cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectáreas: $7,300

De café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja con hasta 100 colmenas: $7,300

De cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: $1,200 por hectárea

Requisitos de registro para Producción para el Bienestar este 2026

Si quieres formar parte del programa Producción para el Bienestar tendrás que estar al pendiente para conocer cuándo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publique nuevas convocatorias.

Mientras tanto aquí te compartimos cuáles son los requisitos para que puedas ser uno de los beneficiarios de Producción para el Bienestar:

Ser persona física.

Estar registrado en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura .

. Acreditar la legal posesión de uno o más predios mediante la presentación de documentos originales probatorios.

Mantener en producción la superficie registrada con al menos uno de los cultivos elegibles o colmenas.

No estar registrado en el programa Sembrando Vida.

Contar con identificación oficial vigente y CURP.

¿Qué cultivos participan en el programa Producción para el Bienestar?

Se le dará preferencia para formar parte de Producción para el Bienestar a quienes produzcan granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja.

Mientras que, en el caso de los granos se contemplan: maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, alvejón, linaza, colza o canola, sorgo y chía.