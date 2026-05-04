Restablece CFE suministro eléctrico al 100% en Quintana Roo; sin afectaciones por sismo en Oaxaca

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, tras la salida de operación de un elemento en la subestación Playa del Carmen ocurrida hoy a las 04:56 horas (tiempo del centro), se afectó el suministro eléctrico de 286,087 usuarios en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.

Gracias a la intervención inmediata de 17 trabajadores electricistas, se ejecutaron maniobras conforme a los protocolos de atención, logrando el restablecimiento total en menos de dos horas.

Los avances se registraron de la siguiente manera:

05:29 horas: 5,826 usuarios restablecidos (2% de la carga afectada).

5,826 usuarios restablecidos (2% de la carga afectada). 06:02 horas: 126,408 usuarios restablecidos (44%).

126,408 usuarios restablecidos (44%). 06:22 horas: 274,206 usuarios restablecidos (96%).

274,206 usuarios restablecidos (96%). 06:50 horas: 100% de los usuarios con suministro normalizado.

Personal de Distribución y Transmisión continúa realizando trabajos para alcanzar condiciones normales de operación en la infraestructura eléctrica.

Respecto al sismo ocurrido este 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la CFE informó que no se reportan afectaciones en las redes de transmisión ni en las de distribución, y que el sistema de generación tampoco se ha visto comprometido. Se mantiene una revisión constante en los centros de monitoreo.

La CFE refrendó su compromiso de responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad para garantizar el suministro eléctrico a la población. Cualquier reporte puede realizarse al 071.