Sistema de alertamiento de celulares se encontraba en mantenimeinto durante sismo de este lunes

Sistema de alerta en celulares (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que durante el sismo ocurrido la mañana de este lunes de magnitud 6.0 con epicentro a 14 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, la alerta en celulares no se activó debido a que el sistema se encontraba en mantenimiento.

Según lo expuesto por la Agencia, este mantenimiento formó parte de los preparativos del Primer Simulacro Nacional 2026 que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo.

Se informó que las pruebas técnicas se llevaron a cabo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, mismas que han concluido y el sistema de alertamiento se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Se recuerda que para recibir el mensaje de alerta en dispositivos móviles, se debe revisar que se tenga activada la configuración. En el caso de Android se realiza en Ajustes, notificaciones, ajustes avanzados, alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción. Para sistema iOS: configuración, notificaciones y en la parte inferior se encuentran las opciones que deben ser activadas.