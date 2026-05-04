Pensiones del Bienestar: quiénes reciben su pago la semana del 4 al 8 de mayo 2026

Pensión Bienestar para Adultos Mayores Ya está cerca la publicación del calendario de pago de este apoyo económico para personas mayores de 65 años

Ya comenzó el mes de mayo y con ello una nueva jornada de entregas de apoyos del programa Pensiones del Bienestar, que beneficia a adultos mayores en todo el territorio mexicano. Este nuevo periodo de pagos corresponde al tercer bimestre del año.

Por ello, en esta nota te damos a conocer el cronograma de pagos desde este lunes 4 de mayo y hasta el 8 del mismo mes. La finalidad es que programes tu día y acudas a retirar el apoyo a cualquiera de los cajeros del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar: calendario OFICIAL de pagos del 4 al 8 de mayo 2026

Lunes 4: Apellidos con letra A

Apellidos con letra Martes 5: Apellidos con letra B

Apellidos con letra Miércoles 6: Apellidos con letra C

Apellidos con letra Jueves 7: Apellidos con letra C

Apellidos con letra Viernes 8: Apellidos con letras D, E, F

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Para este bimestre, las personas de 65 años en adelante recibirán un depósito de 6 mil 400 pesos. El recurso llega directamente a la tarjeta bancaria vinculada al programa, sin intermediarios.

No es necesario acudir el mismo día asignado en el calendario de la Pensión Bienestar para disponer del dinero, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta una vez depositado.

¿Dónde y cómo cobrar la Pensión Bienestar?

El retiro del apoyo puede realizarse en cajeros automáticos de distintas instituciones financieras. Entre ellas se encuentran el propio Banco del Bienestar, así como bancos comerciales que operan a nivel nacional, en estos con su respectiva comisión por retiro o consulta de salo.

¿Qué hacer ante dudas o retrasos en el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

La recomendación es verificar el saldo en la cuenta bancaria antes de acudir a una sucursal. En caso de inconsistencias o dudas, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o acudir a puntos de atención autorizados del Banco de Bienestar.